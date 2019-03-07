07.03.2019 09:20 597

"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, которое подводит под Уголовный кодекс покупку криптовалюты на грязные деньги. "Грязные" — это полученные незаконно.

Сегодня правовой статус виртуальных денег не определен. Но криптовалюты существуют и нередко используются преступниками. Например, полиция выявила случаи, когда оплату в биткоинах (одна из криптовалют) принимали наркоторговцы. Как рассказал во время заседания пленума судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, ряд подобных дел уже дошел до суда.

"У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов", — отметил судья.

Криптовалюты — это разновидность цифровых денег, они созданы криптографическими методами.

А кто-то пользуется криптовалютой и считает, что за ней будущее. Правоведы в целом пока не определились, как к ней относиться и как регулировать. Однако нельзя позволить преступникам использовать правовые пробелы в своих целях.

Как объяснил пленум Верховного суда специально: "Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления".

Данные статьи наказывают за финансовые операции и сделки, совершенные исключительно для того, чтобы отмыть преступные деньги. Допустим, кто-то продал наркотики за биткоины, а потом обналичил эти деньги. Получается в чистом виде отмывание денег. Человека осудят и за наркоторговлю, и за незаконные финансовые операции. Как подчеркнули в Верховном суде, своим разъяснением пленум не пытается определить понятие виртуальных активов, которого нет в российских законах. Кроме того, принятые разъяснения не приравнивают к преступлению просто обналичивание криптовалюты. Если используются законные деньги, то претензий человеку не предъявят. Следствие должно доказать, что через такие операции пытались очистить грязную валюту.

Адвокат Вячеслав Голенев пояснил, как происходит перевод полученных криптовалют в обычные деньги, указав, что такой переход одинаков для всех — и для тех, кто законно использует виртуальные активы, и тех, кто может совершать с ними нелегальные операции. По его словам, криптовалюты являются лишь кодом (последовательностью символов) в распределительной системе, свободно конвертировать их напрямую в безналичные денежные средства в банке или наличные деньги биржи и обменники не могут. Для обналичивания биткоинов используются биржи криптовалюты или посредники, которые имеют одновременно и обычные деньги, и аккаунты в криптовалютных системах. Через таких посредников и можно выйти на того, кто отмывал преступные деньги.

Перевести криптовалюту в обычные деньги без специальных посредников невозможно. Существуют биржи криптовалюты и особые обменные пункты. В обычном банке биткоины на рубли обменять невозможно

"Преступники все время совершенствуют схемы отмывания незаконных доходов, а законодательство и правоприменительная практика должны соответствовать современным реалиям, — сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Появление криптовалют создало одну из возможностей для легализации доходов, полученных преступным путем. Любые попытки легализовать неправомерно полученные средства через покупку-продажу криптовалют должны наказываться по закону".

Владислав КУЛИКОВ