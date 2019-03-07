07.03.2019 09:50 474

Фонд Дмитрия Гришина инвестировал $1,25 млн в издателя мобильных игр Rogue Games в посевном раунде. Об этом говорится в сообщении компании. Оценка стоимости стартапа и соинвесторы на момент публикации не известны.

Компания Rogue Games создана в 2017 году, среди ее основателей — выходцы из Apple, IGN и Activision Blizzard. На данный момент она заключила соглашения о партнерстве с разработчиками более 30 мобильных игр. Ее основной фокус — помощь игровым студиям с разработкой, выпуском и распространением игр, включая маркетинг и работу с игровым сообществом.

«В 2018 году мировой рынок игр достиг объема $138 млрд, включая выручку от мобильных игр $70 млрд, превысив совокупный доход индустрий звукозаписи и кино», — объясняет интерес к стартапу основатель Grishin Robotics и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин. Он уточнил, что выбрал игровую студию потому, что одной из ключевых тенденций рынка игр является совмещение цифрового и реального миров с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности: «Я уверен, что наш опыт работы с ведущими командами в области AR, VR и робототехники в совокупности с игровой экспертизой и многолетним опытом основателей Rogue Games станет важным подспорьем для разработки и издания инновационных мобильных игр».

В 2017 году фонд Гришина был лидирующим инвестором в раунде проекта игрового смартфона Wonder на $14 млн. Сейчас на Cruchbase отмечено, что проект работает в «стелс»-режиме — последняя публикация о нем датирована летом 2018 года.

Дмитрий Гришин запустил фонд Grishin Robotics в 2012 году. В настоящее время он собирает второй фонд, сфокусированный на инвестиция ранней стадии. Суммарный объем фондов — $125 млн. Grishin Robotics фокусируется на робототехнике, искусственном интеллекте, интернете вещей и сопутствующем программном обеспечении. Главная идея, согласно которой он вкладывается в компании, — это слияние онлайна и реального мира. Подробнее об этом можно почитать здесь .

С момента создания второго фонда в 2016 году было сделано 12 инвестиций и 3 выхода — покупка разработчика «умных» видеозвонков Ring компанией Amazon за $1 млрд в феврале 2018 года, приобретение сервиса аренды «умных» самокатов Spin автокомпанией Ford в ноябре 2018 года и поглощение разработчика «умных» Wi-Fi роутеров eero корпорацией Amazon в феврале 2019 года.

Александр БАУЛИН, Forbes Staff

