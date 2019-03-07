07.03.2019 10:00 577

В Пензенской области расширен перечень работников бюджетной сферы, которые имеют право получить безвозвратную ссуду в размере 20 процентов от полной стоимости жилья. Ее можно направить на погашение уже имеющейся ипотеки или использовать как первоначальный взнос. С марта вступило в силу соответствующее постановление правительства региона.

Как говорится в документе, в перечень вошли остродефицитные должности работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений. Они могут рассчитывать на единовременную выплату для улучшения жилищных условий в рамках государственной программы, действие которой продлили до 2022 года. Единственное условие — требуется подтвердить нуждаемость в квадратных метрах, когда на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров.

Впервые в перечень включили такие специальности, как артист кукольного театра, концертмейстер и реставратор

Впервые в перечень включили такие редкие специальности, как артист кукольного театра, концертмейстер и реставратор. На этом настаивало региональное министерство культуры, присоединив их к библиотекарям, артистам и научным сотрудникам. Оказалось, что у работников культуры самые низкие в бюджетной сфере зарплаты, а их средний возраст стремительно приближается к пенсионному. Так, на сцене областного кукольного театра Пятачок и Дюймовочка разговаривают голосом 57-летней заслуженной артистки России Марины Прошлаковой. Актриса она блестящая, но сама говорит, что "до такой степени баловаться с хрестоматийными сюжетами" непозволительно. Однако сменить ее на сцене некому. И хотя пензенский "Кукольный дом" пять раз становился обладателем "Золотой маски", молодых артистов в него не затащить. Художественный руководитель театра Владимир Бирюков надеется, что новые льготы станут стимулом для трудоустройства талантливой молодежи.

Традиционно в перечень остродефицитных специальностей также вошли сельские фельдшеры, сотрудники Скорой помощи, учителя начальных классов и иностранных языков, мастера производственного обучения, воспитатели и лесники. Приоритетное право на получение единовременной выплаты имеют семьи работников бюджетной сферы, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, а также граждане с инвалидностью.

За время действия программы с 2014 года жилищные условия улучшили более полутора тысяч пензенских семей.

Наталья САВАНКОВА, ("Российская газета", Пенза)

