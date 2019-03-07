07.03.2019 10:10 582

Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор Московской области) и управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Центральному федеральному округу в четверг, 7 марта, подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщили РБК в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Ведомства на безвозмездной основе будут сотрудничать для «выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием» денег дольщиков и для борьбы с коррупцией, заявил представитель Московской области. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг будет анализировать данные по операциям застройщиков Подмосковья, пояснили в пресс-службе правительства Московской области. Если служба выявит незаконные финансовые операции, связанные с деньгами дольщиков, она должна будет отправить эту информацию в областной Госстройнадзор. Новая форма контроля будет касаться только строительства жилых комплексов, которое ведется по старым правилам. С 1 июля 2019 года все новые стройки и большинство существующих должны будут перейти на схему финансирования и продаж через эскроу-счета. По этой схеме деньги дольщиков будут храниться на счетах в банке до полного окончания строительства. Банки же будут предоставлять застройщикам проектное финансирование и контролировать то, как тратятся эти деньги.

«Мы стараемся внести новшества в надзорную деятельность, чтобы ее усовершенствовать, — сказал РБК начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян. — Мы ищем и применяем новые меры, с этим и связано появление такой инициативы».

Сейчас в Московской области, по данным единой информационной системы жилищного строительства, строится 16,5 млн кв. м жилья. В тройку крупнейших застройщиков региона входят группа ПИК (2,8 млн кв. м), группа «Самолет» (1,3 млн кв. м) и группа «Гранель» (884 тыс кв. м). На четвертом месте по объему строящегося жилья (880 тыс кв. м) находится Urban Group, обанкротившаяся в 2018 году. Сейчас достройка ее домов финансируется Фондом защиты дольщиков, правительством Московской области и из федерального бюджета. На момент своего краха Urban Group заключила 14,6 тыс. договоров долевого участия на строительство квартир общей стоимостью 50,2 млрд руб.

Чем занимается финансовая разведка

Росфинмониторинг — спецслужба, которая занимается противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Финразведка оперирует данными Центробанка, силовых ведомств, госкорпораций, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ПФР, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и др.

За последние пять лет финразведка увеличила количество выявляемых подозрительных операций с 4,8 млн в 2013 году до 21,6 млн в 2017-м, сообщал ранее РБК на основании материалов Росфинмониторинга. Полученные данные финразведка передает для проверки в правоохранительные органы: около 20 тыс. таких материалов в 2013–2017 годы использовалось для начала более тысячи расследований, связанных с легализацией преступных доходов.



Надежда ФЕДОРОВА, Евгения КУЗНЕЦОВА, Максим СОЛОПОВ

