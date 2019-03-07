07.03.2019 10:20 594

За последний год стоимость квартир на вторичном рынке в Крыму в среднем выросла на 14%, до 92 тыс. руб. за кв. м. После вхождения почти пять лет назад Крыма в состав России цены на вторичном рынке жилья на полуострове резко возросли, а потом так же упали. Теперь тренд опять поменялся и темпы роста оказались вдвое выше, чем в Москве — самом капиталоемком рынке недвижимости в стране. Среди факторов, способствовавших подорожанию квартир в Крыму эксперты называют открытие моста на полуостров.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в Крыму с февраля 2018 по февраль 2019 года выросла на 14%, до 92 тыс. руб. за кв. м, говорится в исследовании ЦИАН. С 2014 года с момента проведения референдума в Крыму по текущий момент цены увеличились на 44%. Динамика цен на вторичную недвижимость в Крыму существенно превысила средний показатель по стране. В целом по России за последний год рост составил 7%, до 63,9 тыс. руб. за кв. м, в Москве — на 6,9%, до 203 тыс. руб. за кв. м.

Возобновление роста цен — новый тренд. Как следует из расчетов ЦИАН, стоимость недвижимости в Крыму заметно увеличилась в 2014–2015 годах из-за специфики рынка: традиционно цена квартир в регионе номинировалась в долларах, и резкое обесценивание рубля способствовало подорожанию. В итоге через два года после проведения референдума стоимость вторичной недвижимости в Крыму достигла пика — 105,7 тыс. руб., увеличившись на 66%.

Но в 2016 году ситуация изменилась: за этот период вторичное жилье в Крыму подешевело сразу на 17%, в 2017 году — на 8%. Одновременно рынок перешел на рублевые расчеты: если в 2014 году в национальной валюте экспонировалось 7% предложения, то теперь 83%. Заметный рост стоимости жилья, следует из расчетов ЦИАН, начался в последний год. Аналогичный тренд заметили и другие участники рынка. Представитель ANG Partner Мария Татаренко связывает это с заметным оживлением спроса, происшедшим на фоне открытия сообщения по Крымскому мосту. На такие события рынок недвижимости традиционно реагирует с опозданием.

Дополнительными факторами госпожа Татаренко называет снижение ставок по ипотеке и увеличение объема инвестиций из федерального бюджета в экономику полуострова. По данным РНКБ, на который приходится 76% ипотечного рынка Крыма, в 2018 году на полуострове объем ипотечных кредитов резко увеличился — на 6,5 млрд руб., до 8,8 млрд руб. Около 25% объема новой выдачи, или 1,6 млрд руб., приходится на кредиты заемщикам из других регионов России (см. "Ъ" от 31 января ).

Гендиректор «Недвижимость-профи» Денис Бобков считает, что аналогичная тенденция наблюдается на первичном рынке, где средняя стоимость жилья сейчас составляет 64 тыс. руб. за кв. м. Это немного выше среднего показателя по России — 61,8 тыс. руб. за кв. м. Большой разрыв в Крыму между стоимостью первичной и вторичной недвижимости господин Бобков объясняет недостаточным количеством новостроек. «Сейчас существуют лишь 56 проектов, это слишком мало для такого региона,— объясняет он.— В результате практически весь спрос концентрируется на вторичном рынке». Мария Татаренко ожидает увеличения спроса и на вторичное, и на первичное жилье, что может привести к росту сделок до конца 2019 года на 15–20%.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров рассказывает, что основной спрос в Крыму формируется в сегменте массового жилья. Директор по маркетингу жилого комплекса «Дипломат» (Ялта) Наталья Зубова объясняет, что стоимость премиальной недвижимости пока не растет, напротив, ставка продемонстрировала небольшое снижение и составляет 313,7 тыс. руб. за кв. м. Это подтверждают в ЦИАН, указывая, что активность покупателей сосредоточена в низких ценовых диапазонах.

Александра МЕРЦАЛОВА