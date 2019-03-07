07.03.2019 10:30 495

Российская компания Русал, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале прошлого года, однако вновь заявила, что рассчитывает на восстановление спроса.

Скорректированный чистый убыток за квартал составил $17 миллионов по сравнению с прибылью в $338 миллионов кварталом ранее и прибылью $350 миллионов в четвертом квартале 2017 года.

Нормализованная чистая прибыль Русала в четвертом квартале снизилась на 83,8 процента к предыдущему кварталу, но увеличилась на 7,8 процента в годовом выражении.

Нормализованная чистая прибыль Русала определяется как скорректированная чистая прибыль плюс эффективная доля компании в прибыли Норильского никеля.

Скорректированная EBITDA в четвертом квартале снизилась на 38,1 процента в годовом выражении до $363 миллионов, тогда как выручка упала на 13,8 процента до $2,37 миллиарда.

Компания повторила в опубликованном в четверг релизе, что ждет оживления спроса на алюминий.

"В 2019 и 2020 годах мы ожидаем восстановление спроса на алюминий после завершения торговых войн и кризисов предложения конца 2018 года. Мы прогнозируем значительный дефицит на рынках за пределами Китая в 2019 году и уверены, что Русал сможет удовлетворить этот спрос", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Евгения Никитина.

Компания ожидает, что мировой спрос на алюминий в 2019 году вырастет на 3,7 процента до 68 миллионов тонн против роста в 2018 году на 3,6 процента до 65,6 миллиона тонн.

Полина ИВАНОВА в Москве, Донник КВОК в Гонконге. Перевел Антон КОЛОДЯЖНЫЙ