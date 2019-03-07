07.03.2019 10:40 573

Самозанятые получат первые налоговые начисления 7 марта, их общая сумма по 40 тысячам человек превысит 50 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы России Андрей Бударин.

По его словам, первый налоговый период для самозанятых длиннее календарного месяца: к февралю добавили число рабочих дней в январе. Первый увеличенный налоговый период даст гражданам больше времени до первой оплаты. Заплатить налоги нужно до 25 марта. Далее начисления будут производиться ежемесячно, пишет ТАСС . Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение «Мой налог». Часть дохода от собранных налогов (63%) будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ, а оставшиеся средства поступят в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования.

Ксения ИЗОТОВА