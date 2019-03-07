07.03.2019 11:00 510

Рубль малоподвижен в начале предпраздничной сессии четверга, и формально на его стороне интерес экспортеров продавать валютную выручку по текущему курсу, превышающему официальный курс доллара, однако противостоят этому интервенции ЦБ и возможное желание минимизировать риск перед длинными российскими праздниками.

В фокусе внимания — заседание ЕЦБ, а также важный завтрашний релиз трудовой статистики США — еще один повод стоять вне рынка, поскольку российские участники смогут отыграть пятничную публикацию лишь в понедельник из-за праздника.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,99, и рубль теряет одну копейку от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Вблизи отметки 66 рублей за доллар и выше участники рынка со вчерашнего дня отмечают увеличение предложения валюты, связывая это с экспортными корпорациями.

Официальный курс ЦБР на четверг при этом — 65,83 рубля за доллар.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.25 МСК была вблизи отметки 74,61, и здесь рубль теряет три копейки.

Нефть марки Brent дорожает на четверть процента с начала дня ($66,15) на фоне продолжающегося сокращения добычи во главе с ОПЕК и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана, однако рекордный объем производства в США и увеличение запасов ограничивают дальнейший подъем цен.

На форексе среди сырьевых и развивающихся валют сейчас смешанная динамика.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения ($1,1303) перед заседанием ЕЦБ, который, как ожидается, понизит прогнозы роста ВВП и даст сигнал о новых стимулах в виде очередного раунда дешевых долгосрочных кредитов для банков для борьбы с замедлением экономики.

Центробанк РФ сегодня увеличивает объем ежедневной покупки валюты в рамках бюджетного правила до 18,3 миллиарда рублей с учетом отложенных покупок, тогда как до вчерашнего дня он совершал ежедневные покупки на 12,5 миллиарда.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ