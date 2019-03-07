07.03.2019 13:30 565

Forbes обсудил с экспертами нефтегазового рынка, могут ли пострадать российские газовые проекты от нового пакета санкций.

В конце февраля 2019 года на сайте Конгресса США был опубликован обновленный текст законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), предусматривающий введение новых санкций против России.

Первая версия документа DASKA, подготовленного пятью сенаторами (республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер и демократы Боб Менендес, Джин Шахин и Бен Кардин), была представлена законодателями в августе 2018 года. Сенатор Грэм назвал тогда новую инициативу «законопроектом об адских санкциях» (sanctions bill from hell). Тогда предлагалось вводить санкции за участие в новых проектах по добыче сырой нефти (crude oil) на территории России стоимостью от $1 млн.

Теперь они дополнены новыми мерами, которые перечислены в шестой главе законопроекта — в статье 237 документа речь идет о санкциях, связанных с инвестициями в российские мощности по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

Сенаторы предлагают ввести новые ограничения против тех, кто инвестирует в российские СПГ-проекты за пределами России (президент США должен принять меры против них в течение 180 дней после принятия закона). Ограничения могут коснуться инвесторов, которые вкладывают в проект от $1 млн, а также тех проектов, стоимость которых в течение года вырастет до $5 млн. Также законопроект включает возможные ограничения против компаний и лиц, поддерживающих разработку нефтяных проектов уже на территории России.

Газета «Ведомости» 6 февраля 2019 года обратила внимание на тот факт, что в США термин crude oil включает в себя не только нефть: с конца 2014 года по решению американского Бюро промышленности и безопасности (BiS) под ним подразумевается в том числе газовый конденсат. Он добывается не только вместе с нефтью, но и вместе с газом — в России практически нет чистых месторождений природного газа. Означает ли это, что вместе с ограничениями по добыче конденсата под санкции может попасть и природный газ? И представляет ли ужесточенная инициатива сенаторов США риск для российского «Новатэка» (среди основных акционеров миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко), который сделал ставку на ускоренное строительство заводов по сжижению природного газа? Первый проект «Ямал СПГ» мощностью 17,4 млн т в год уже запущен в строй. Второй — «Арктик СПГ–2» — планируется запустить до 2025 года. Ресурсной базой для этого проекта должно стать Утреннее и несколько других месторождений Ямале и Гыдане.

Forbes обсудил с экспертами и аналитиками нефтяного рынка, каким образом можно интерпретировать текст законопроекта применительно к российским газовым и СПГ-проектам.

Широта интерпретации

По стандартному определению Департамента энергетики в понятие «нефть» включается газовый конденсат (С5 и тяжелее), полученный из нефтяных и газовых скважин, определение принято давно и не имеет никакой политической подоплеки, говорит гендиректор и владелец East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин. По его словам, газовый конденсат формально называют нефтью в том числе в отчетах об объемах добычи, и не только называют, но и транспортируют по нефтепроводам в виде смеси «нефть + конденсат». «Добыча газа, содержащего тяжелые углеводороды — С5 и тяжелее, вполне может попасть под «нефтяные санкции». Но конденсат есть у всех нефтяных и газовых компаний», — отмечает эксперт.

Сырая нефть, конденсаты и NGL (газоконденсатные жидкости) — три типа углеводородного сырья, которые называют чаще всего общим термином liquids и всегда оговариваются отдельно, поэтому такой угрозы, что описана в статье «Ведомостей», не возникает, отмечает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин: «Даже в части бизнеса, связанной с экспортом конденсата, «Новатэк» не попадает под санкции, т.к., во-первых, это не экспорт нефти. Во-вторых, в законопроекте санкции предполагаются только для новых проектов, по которым инвестиционные решения принималось после августа 2017 года, а «Новатэк» отправляет стабильный конденсат на экспорт уже многие годы». Конденсат — это не то же самое, что сжиженный природный газ (СПГ, LNG), который начал экспортировать «Новатэк». «Не надо искать в законопроекте то, чего там нет. Газовый конденсат относится к нефтяным месторождениям и вряд ли затронет месторождения природного газа «Новатэка», — согласен Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер».

Андрей Полищук, нефтегазовый аналитик «Райффайзенбанка», указывает на то, что по химическому составу газовый конденсат это все-таки не газ, а нефть, но очень легкая: «Конечно, теоретически можно увязать, что раз газовый конденсат присутствует и в месторождениях газа, то значит и газ добывать нельзя. Но в законопроекте речь идет именно о нефти. Если же вдруг возникнет такой вопрос, то тогда будут разъяснения, как это всегда делалось и раньше. Неоднозначные трактовки обычно снимаются и США накладывают санкции именно на то, что имеют ввиду».

Подобные трактовки законопроекта Виталий Ермаков, руководитель Центра по изучению энергетической политики ВШЭ, считает спекуляцией: «В законопроекте никаких оснований для введения санкций кроме тех, что там изложены (т.е. российские СПГ-проекты за пределами России) нет. Если США захотят, то введут санкции по какому-то новому документу, а не этому.»

Законопроект писали сенаторы — политики, которые могут не разбираться детально в теме, о которой они пишут в законопроекте — о санкциях против компаний, о бизнес-процессах этих компаний, о возможном ущербе американским акционерам, уверен Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» : «Экономической частью санкций заведует Минфин США и его специальное подразделение OFAC. И конкретные подзаконные акты и распоряжения Минфина США могут дать трактовку, подпадает компания под санкции или нет. Не стоит искать каких-то глубинных смыслов в законопроекте, пока его не обсудили и пока экономическое ведомство, которое будет его предметно разбирать, не дало по нему свой отзыв, который может все радикально изменить».

Кого коснутся санкции

Определенные риски для российских СПГ-проектов все же сохраняются, уверен Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности: «Очень настораживает тот факт, что когда только появилась новая информация о новом пакете санкций и о потенциальных ограничениях против зарубежных проектов с российским участием, первый вице-премьер Антон Силуанов незамедлительно отреагировал, заявив, что «Новатэк« может получить финансовую помощь от государства для реализации проекта «Арктик СПГ–2», если компания пострадает от санкций США». По мнению Юшкова, такая интерпретация и быстрая реакция со стороны России показывает, что вероятность санкций против «Новатэка» есть, а при желании американцы могли бы трактовать законопроект не в пользу газовой компании.

В законопроекте о новых санкциях прямым текстом упоминаются российские СПГ-проекты за пределами России. О чем может идти речь? Юшков напоминает, что в октябре 2018 года совместное предприятие «Новатэка» и бельгийской Fluxys подписало договор с немецким портом Росток об аренде земельного участка для строительства СПГ-терминала, в сентябре 2018 года было заключено оглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ). В декабре 2018 года «Новатэк» подписал меморандум о взаимопонимании с японской Saibu Gas об использовании СПГ-терминала Хибики для хранения и перевалки газа на одном из островов. В январе 2019 года судостроительный комплекс «Звезда» заключил предварительный договор с «Новатэком» на строительство 14 СПГ-газовозов, при этом основные компоненты для них будут производиться в Южной Корее.

Могут ли подобные контракты подпадать под санкции и трактоваться как инвестиции в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России — будет зависеть от широты интерпретации. Юшков напоминает, что под предлогом ограничений добычи нефти под санкции уже попадали газовые проекты. В 2015 году США ввели санкции против одного из крупнейших месторождения «Газпрома» на шельфе — Южно-Киринское попало в санкционный список, так как сообщалось, что оно содержит «существенные запасы нефти». А их разработка и добыча является нарушением секторальных санкций, хотя «Газпрому» нефть совершенно не нужна, а требуется газ, чтобы загрузить третью очередь завода по сжижению газа на Сахалине в рамках их проекта «Сахалин-2». В итоге под предлогом добычи нефти «Газпрому» запретили использовать там американское оборудование — по сути заблокировав или как минимум затормозив огромный СПГ-проект.

Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА, напомнил, что «Новатэк» уже находится под санкциями с 2014 года, но это не помешало досрочной реализации проекта «Ямал СПГ». При этом если «Ямал СПГ» строился в основном с использованием зарубежных технологий, то для реализации проекта «Арктик СПГ-2» планируется использование российских технологий, в том числе запатентованную «Новатэком» технологию сжижения «Арктический каскад», предполагающую использование отечественного оборудования.

Что касается финансирования, то оно может быть привлечено не только на Западе: заинтересованность в проекте выражали Saudi Aramco, китайская CNPC, корейская KOGAS, японские Marubeni и Mitsui. Продолжает участие в проекте и французская Total, с которой на днях подписано соглашение о покупке 10%-ной доли в проекте.