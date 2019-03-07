Сбербанк объяснил регистрацию за сутки почти 200 доменов со словом sber

07.03.2019 16:10 553

Сбербанк за один день 4 марта зарегистрировал 182 домена, в адресе которых содержится частица «sber», следует из данных сервиса регистратора доменных имен reg.ru.

Среди закрепленных за банком доменов — sber-reshenie.ru, sber-class.ru, sber-event.ru, sber-medcine.ru, sber-tarif.ru, sber-future.ru, sber-transformation.ru, sber-fashion.ru, sber-bonds.ru, sber-like.ru, onsber.ru и другие.

Почти все домены зарегистрированы также в варианте без дефиса. Например, наряду с sber-sale.ru зарегистрирован также домен sbersale.ru; sber-edu.ru и sberedu.ru, sber-sova.ru и sbersova.ru и т.п.

Для сравнения, за весь прошлый год банк зарегистрировал около 80 доменных имен.

Отвечая на запрос РБК, в пресс-службе Сбербанка пояснили, что компания «активно развивает экосистему, цель которой удовлетворять потребности клиентов в финансовых и нефинансовых сервисах», и рост числа предлагаемых клиентам продуктов «или перспектива их расширения» может потребовать в будущем дополнительных доменов.

Как ранее писал РБК, регистрировать доменные имена со словом «sber» Сбербанк начал в 2018 году.

В декабре 2017 года крупнейший госбанк утвердил новую стратегию, согласно которой он к 2020 году должен трансформироваться в универсальную технологичную компанию, конкурентами которой могут стать Google, Amazon и Alibaba. Согласно стратегии, для этого необходимо создать технологическую платформу, которая позволит в дальнейшем агрегировать производителей товаров, а также предлагать клиентам подходящие им услуги на основе анализа их «поведенческих особенностей».

В декабре глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам, что из названия организации в скором времени может исчезнуть слово «банк». По его словам, сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк».

«Мы уже большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», — отметил он. При этом по его словам, в названии финансовой части организации слово «банк» должно остаться по закону.

В экосистему Сбербанка сейчас входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.

Наталья ДЕМЧЕНКО, Екатерина ЛИТОВА