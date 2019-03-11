11.03.2019 08:10 469

Эксперты ОНФ направят в Ростуризм свои предложения по развитию рекреационного землепользования. В частности, по благоустройству нацпарков и заповедников, ведению там научно-исследовательской деятельности и так далее. Решение всех этих вопросов должна включать в себя Стратегия развития туризма до 2035 года, которую сейчас готовит Ростуризм.

Экологический туризм в регионах не может успешно развиваться без участия бизнеса. Но предприниматели не подключатся, пока государство не создаст для этого возможности.

"Наши законы максимально ограничивают доступ туристов и бизнеса на природные территории. У нас не прописаны условия благоустройства охраняемых территорий, ведения там коммерческой деятельности. Необходим же другой подход — создать условия для комфортного пребывания человека на природе, причем таким образом, чтобы ни человек, ни природа не пострадали", — пояснил эксперт ОНФ, руководитель Ассоциации развития национальных троп Александр Железняк.

По его мнению, нужен федеральный закон о рекреационном природопользовании, который должен регулировать в том числе вопросы туристического использования земель разных категорий и создать возможности для их благоустройства и строительства туристской инфраструктуры.

Главная задача — создать условия для возникновения устойчивой модели развития природного туризма. Она должна учитывать вопросы сохранения природных территорий, потребности туристов, интересы местных жителей. "Природный туризм может создать много рабочих мест и возможностей для развития предпринимательства. А малый бизнес, которому сейчас приходится работать в "тени", — организаторы экскурсионных туров, продавцы сувениров, продуктов питания — это основа экономики туризма, он работает гораздо эффективнее, чем государственные структуры", — отметил Железняк.

Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", документ Стратегии развития туризма в России до 2035 года должен быть готов к 1 июля. Его задача — решить сложные межведомственные и нормативно-правовые вопросы отрасли.

Председатель правительства Дмитрий Медведев еще год назад дал поручение подготовить предложения по совершенствованию законодательства в части регулирования вопросов использования природных территорий в рекреационных целях, в том числе их учета, нормативному определению терминов "национальная тропа", "природно-рекреационная тропа", "природно-рекреационная деятельность".

Елена БЕРЕЗИНА