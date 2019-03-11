11.03.2019 08:28 597

Минздрав уточнит критерии для оказания платного лечения государственными клиниками и больницами. Сейчас, признает ведомство, в нормативных документах отсутствует четкое разграничение, что может приводить к замещению бесплатных услуг платными. Эксперты указывают на давность существования этой проблемы — пациенты жалуются на принуждения к платежам как в общественные организации, так и страховщикам обязательного медицинского страхования (ОМС).

Минздрав планирует переформулировать условия оказания платного лечения в рамках системы обязательного медицинского страхования. Ведомство опубликовало уведомление о своей работе над проектом «О внесении изменений в Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» на портале regulation.gov.ru . Как следует из пояснений ведомства, провести эту работу вице-премьер Татьяна Голикова поручила в декабре 2018 года, ожидается, что поправки вступят в силу с января 2020 года.

Сейчас порядок оказания платных услуг в ОМС определяет постановление правительства №1006 от 4 октября 2012 года. Однако, как отмечает Минздрав в пояснительной записке, документ не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны дополнительно за отдельную плату, не урегулирован им и вопрос о стоимости платных медуслуг. В результате государственные и муниципальные медицинские организации, стремясь увеличить объем своего финансового обеспечения за счет внебюджетных источников, навязывают гражданам платные медуслуги. Кроме того, медработники могут быть одновременно задействованы при оказании платных и бесплатных медицинских услуг, что может сокращать время оказания последних и увеличивать время ожидания пациентами оказания бесплатной помощи. Изменения, которые предложит Минздрав, будут нацелены на решение этих проблем и должны ограничить необоснованный рост расходов граждан на платные медуслуги.

Минздрав впервые признает существование такой проблемы — с момента начала действия постановления ведомство регулярно рапортовало о снижении доли платных услуг,— хотя о замещении услуг ОМС платными регулярно сообщали различные пациентские организации. Так, по словам председателя координационного совета «Движение против рака» Николая Дронова, к ним регулярно обращаются пациенты, которых вынуждают платить, чтобы ускорить ход той или иной медицинской процедуры. «Чаще всего такие ситуации случаются в сегменте первичной диагностики»,— отмечает он. «Жалобы на случаи навязывания платных услуг в ущерб лечению по ОМС ежегодно входят в пятерку наиболее частых обращений в страховые организации»,— подтверждает Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков. На рост доли платных услуг в структуре доходов государственных клиник указывают и данные аналитического центра Vademecum — по их оценкам, в 2017 году только крупнейшие региональные многопрофильные больницы заработали на платных услугах 16,3 млрд руб.— это на 13% больше, чем в 2016 году, и сопоставимо с доходом частных клиник от ОМС (по итогам 2017 года — 117,4 млрд руб., из которых на ОМС приходится не менее 10%).

«Сложившая практика оказания платных услуг в ОМС давно требует внимания Минздрава, однако, чтобы эффективно отделить их от бесплатных на практике, у ведомства нет инструментов»,— отмечает источник "Ъ" в региональном минздраве. При этом на государственные больницы будет расти давление и с другой стороны — по данным Счетной палаты, рост расходов на зарплаты медиков для исполнения «майских указов» привел к существенному увеличению задолженности медучреждений в 2017–2018 годах, что может подтолкнуть больницы к развитию сегмента платных услуг. Если правительство учтет это, новые критерии оказания платных услуг могут быть использованы, наоборот, для частичного ограничения объемов бесплатной медпомощи — например, за счет введения лимитов на посещение врача или вызов его на дом. Подобные идеи давно обсуждаются в медсообществе, а ряд регионов участвует в пилотных проектах, реализующих такой подход на практике.

Анастасия МАНУЙЛОВА

