Что приведет рубль к укреплению до 64 за доллар

11.03.2019 08:40 671

Курс рубля сейчас подвержен целому комплексу разнонаправленных факторов, отмечают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Главным ограничителем для его укрепления остаются внешние риски.

В конце этой недели начинается налоговый период с уплаты налога на прибыль предприятий, экспортеры будут использовать возможность зафиксировать валютную выручку в рублях при малейшей попытке роста доллара, указывает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Дополнительную поддержку рублю также может оказать спрос на рублевый суверенный долг после намеков Банка России о смягчении денежно-кредитной политики в 2019 году, считает он. Цена нефти марки Brent выше 65 долларов за баррель также позитивно влияет на рубль, добавляет аналитик.

По мнению Тимошенко, против рубля будет играть увеличенный объем покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В марте он составит 310 миллиардов рублей против февральских 194 миллиардов.

Но главным ограничительным фактором, препятствующим укреплению рубля, выступают геополитические риски, говорит Тимошенко. Если они не реализуются, то у рубля есть большой шанс на укрепление до 64-65 рублей за доллар, полагает он.

При этом публикация относительно мягкого законопроекта сенаторов США по санкциям, где нет упоминания санкций против долларовых расчетов и ограничений на покупку вторичного российского госдолга, пока оказывает поддержку рублю, добавляет аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Также геополитический "дисконт" уменьшился на новостях о снятии санкций с активов бизнесмена Олега Дерипаски, ослаблении кризиса на развивающихся рынках и смягчении риторики ФРС США, отмечает он. Однако, по мнению Нигматуллина, курс российской валюты останется на отметках около 66 рублей за доллар как минимум до заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 22 марта.

Роман МАРКЕЛОВ