11.03.2019 09:09 503

ГИБДД предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности. Об этом сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

Новые требования к автобусам будут включены в обновленный государственный стандарт, который может вступить в силу в начале 2020 года.

Среди новых требований не только подушки безопасности для пассажиров, но и ремни, усиленный каркас транспортного средства и крепления сидений. Эти меры должны снизить тяжелые последствия для людей при ДТП, сократить количество травм и смертность при авариях.

Чипурин отметил, что все эти функции сегодня есть у легкового автомобиля и должны быть у автобуса.

"В прошлом году были приняты серьезные меры по сокращению аварийности при пассажирских перевозках. Как результат, число погибших в ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17%", — передает слова Чипурина ТАСС .

Напомним, что в конце февраля на коллегии МВД президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Ирина ЖАНДАРОВА