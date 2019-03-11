11.03.2019 09:11 496

АЛЕКСАНДРИЯ, штат Виргиния (Рейтер) — Окружной суд Виргинии в четверг огласит приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, обвиняемому в банковском и налоговом мошенничестве, о котором стало известно в ходе проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования роли России в американских президентских выборах 2016 года.

Манафорт может быть по сути приговорен к пожизненному заключению, если суд удовлетворит ходатайство прокуроров, призывающих назначить политическому консультанту тюремный срок продолжительностью от 19 с половиной до 24 лет. В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в финансовых преступлениях.

Слушание назначено на 15.30 по местному времени (23.30 МСК).

Прокуроры предъявили Манафорту обвинения в сокрытии от американских налоговых органов дохода в размере $16 миллионов от работы в качестве политического консультанта пророссийской партии экс-президента Украины Виктора Януковича, а также в том, что он лгал банкам, чтобы получить $20-миллионные кредиты после того, как растратил заработанные на Украине деньги.

Манафорту 13 марта также предстоит слушание по еще одному делу в Вашингтоне, в рамках которого в сентябре он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре. Хотя максимальный предусмотренный тюремный срок по этим обвинениям составляет 10 лет, суд может назначить его в дополнение к приговору, который будет вынесен в Виргинии, не разрешив отбывать наказания параллельно.

Окружной суд в Вашингтоне 13 февраля постановил, что Манафорт нарушил соглашение о сотрудничестве с командой Мюллера, солгав прокурорам о трех случаях, касающихся расследования в отношении России, в том числе о своих контактах с деловым партнером, который, по словам прокуроров, связан с российской разведкой.

Сара Н. ЛИНЧ, Ксения ОРЛОВА, Марина БОБРОВА

