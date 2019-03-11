11.03.2019 09:27 734

Чиновника можно спровоцировать на получение взятки с помощью систем мгновенных денежных переводов по номеру телефона. В том числе через запущенную Центробанком систему быстрых платежей (СБП), рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях. Если знать номер госслужащего, можно перечислить ему определенную сумму, а потом публично заявить, что это якобы было поощрение за те или иные услуги с его стороны. Автоматически коррупционером такой чиновник объявлен не будет, однако доказать непричастность к поступлению денег на счет ему всё же придется. «Известия» провели эксперимент, отправив через СБП 10 рублей главе Казначейства России Роману Артюхину. Он был шокирован тем, что незнакомый человек может перечислить ему любую сумму, зная его мобильный.

Взятка онлайн

Отправив даже небольшой перевод по номеру мобильного, можно «насолить» любому госслужащему, так как возникает риск его обвинения во взятке, сказала «Известиям» замгендиректора по правовым вопросам национальной юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева. Она напомнила, что Уголовный кодекс содержит понятие «мелкое взяточничество» — это получение или дача вознаграждения в размере до 10 тыс. рублей. Затем следует взятка в значительном размере — от 25 тыс. рублей, в крупном — от 150 тыс. рублей и в особо крупном размере — от 1 млн рублей.

Однако подставить госслужащего, отправив ему перевод, предположим, на 10 тыс. рублей и сказать, что это была взятка, не так уж и просто, отметили юристы. Презумпцию невиновности в нашей стране никто не отменял — гражданин считается невиновным, пока не доказано обратное, напомнил партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Признать человека виновным в получении взятки можно только при наличии состава преступления. То есть должны присутствовать доказательства, подтверждающие совершение или намерение совершить некие действия получателем платежа. Если кто-то перевел на ваш счет средства или положил на стол крупную сумму денег, это не сделает вас преступником, подчеркнул юрист.

— Вы можете перевести кому угодно какие угодно деньги, указав в качестве назначения перевода слово «взятка», но это не сделает ни вас, ни получателя коррупционерами, — указал Дмитрий Горбунов.

Однако спровоцировать чиновника таким образом все-таки можно. Госслужащие декларируют все свои доходы, поэтому если им на карту вдруг поступит крупная сумма денег, ее появление нужно будет объяснить. Первое, что должен сделать чиновник в случае прихода ему на счет денег от неизвестного человека, — это написать заявление в банк о том, что поступили средства неизвестного происхождения, советует Дмитрий Горбунов.

Ужас, кошмар, безобразие

«Известия» провели эксперимент и перечислили через систему быстрых платежей 10 рублей главе Казначейства России Роману Артюхину. При этом на экране телефона даже высветился полный номер его счета. Это не подпадает под нарушение закона о персональных данных, пояснил «Известиям» глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Персональной считается информация, которая позволяет идентифицировать человека, — например, фамилия. Правда, после того как с карты корреспондента «Известий» списались деньги, пришло SMS, что перевод выполнен, а его получатель — «Артюхин Роман Евгеньевич».

После денежного перевода «Известия» связались с Романом Артюхиным, чтобы сообщить о том, что это был редакционный эксперимент. Глава Казначейства был крайне удивлен, что кто-то может перечислить ему деньги, просто зная номер его мобильного.

— Да ладно? То есть вы перечислили по номеру моего телефона? Ужас, ужас, кошмар. Безобразие, безобразие... Да, мне пришли 10 рублей. Это просто кошмар какой-то. Я правильно понимаю, надо разбирательство устроить? Безобразие, кошмар какой-то, — возмутился Роман Артюхин.

Корреспондент «Известий» предупредил чиновника, что таким образом кто угодно может перевести ему и более крупную сумму, чтобы спровоцировать его.

— И всё, и всё, и я свободен (уволен. — «Известия»), — согласился глава Казначейства. — Спасибо за информацию, будем разбираться.

Невозможно отказаться

Максимальная сумма мгновенного перевода по номеру телефона в системе быстрых платежей ЦБ составляет 600 тыс. рублей. В системе переводов Сбербанка — до 1 млн рублей. В Альфа-банке — до 500 тыс. рублей клиенту этого же банка и до 100 тыс. рублей — сторонней кредитной организации.

При этом получатель не может остановить поступление денег на его счет. Опции «не принимать деньги» ни в СБП, ни в собственных сервисах переводов кредитных организаций нет. Средства просто приходят автоматически.

«Известия» спросили ЦБ, Национальную систему платежных карт (НСПК), Сбербанк (у него своя система переводов по номеру телефона) и кредитные организации, подключившиеся к СБП (Газпромбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ, банк «Ак Барс», Киви Банк, Совкомбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, СКБ Банк, РНКО «Платежный центр»), планируют ли они вводить функцию предварительного уведомления о поступлении перевода с возможностью отказаться от него.

В пресс-службе Сбербанка ответили, что не комментируют этот вопрос. В пресс-службе Росбанка, «Ак Барса» и РНКО «Расчетный центр» заявили, что не планируют внедрять такую функцию. Представитель Райффайзенбанка сообщил, что у клиентов есть возможность отказаться от получения денег по номеру телефона — это можно сделать в мобильном приложении. В остальных финансовых организациях оперативно не ответили на запрос «Известий». Также тему не прокомментировали в НСПК и ЦБ.

Однако в регуляторе сообщили, система быстрых платежей не хранит никакой информации о клиентах, их счетах, номерах телефонов и без согласия эти сведения никуда не передает. Также в пресс-службе добавили, что номер мобильного телефона отправитель берет из списка своих контактов в телефоне или от получателя платежа, с которым он договорился об операции, а не из СБП.

Система быстрых платежей была запущена 28 февраля. Первоначально в нее вошли 12 банков, однако в ближайшее время планируют подключиться еще 100. До июня кредитные организации не планируют взимать комиссию с клиентов за переводы. С 1 июня ее могут ввести некоторые банки, писали ранее «Известия». В частности, Росбанк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс». Со второго полугодия через СБП граждане смогут отправлять деньги юридическим лицам. Также к платформе регулятора намерены подключиться электронные кошельки.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Инна ГРИГОРЬЕВА