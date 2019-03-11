11.03.2019 13:38 502

ПЕКИН/ШАНХАЙ (Рейтер) — Китайский авиационный регулятор в понедельник приостановил полеты почти 100 лайнеров Boeing Co 737 MAX 8, эксплуатируемых авиакомпаниями страны, после авиакатастрофы в Эфиопии. Это более четверти глобального флота самолетов этой модели.

В воскресенье пассажирский Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился через несколько минут после взлета. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли.

По словам американского чиновника, говорившего на условиях анонимности из-за чувствительного характера темы, не ясно, на каких именно данных основывался китайский регулятор при принятии этого решения, поскольку расследование катастрофы, второй с участием последней версии 737 MAX, находится на ранних стадиях.

Чиновник сказал, что Вашингтон не планирует принимать аналогичные меры на фоне безупречных показателей безопасности лайнера в США и отсутствия данных о причинах катастрофы в Эфиопии.

Boeing, акции которой упали на 10 процентов на внебиржевых торгах понедельника, сообщила, что расследование находится на ранних стадиях и у нее нет оснований для выпуска новых рекомендаций для авиакомпаний.

В октябре Boeing 737 MAX 8 индонезийского бюджетного авиаперевозчика Lion Air упал в море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты, в результате чего погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

"Учитывая, что обе катастрофы произошли с недавно поставленными самолетами Boeing 737-8 и случились во время фазы взлета, они в некоторой степени схожи", — сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC), добавив, что его решение отвечает принципу нулевой терпимости к угрозам безопасности.

Полеты приостановлены из-за опасений о безопасности и не связаны с торговым противостоянием Китая и США, сообщила газета Yangcheng Evening News со ссылкой на замглавы регулятора Ли Цзяня.

Стелла ЦЮ, Джош ХОРВИЦ, Джон РУВИЧ

