11.03.2019 15:03 502

Объем рекламы в средствах распространения за вычетом НДС в 2018 году вырос на 12 процентов и составил 469 миллиардов рублей, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Интернет впервые стал самым крупным сегментом российского рынка рекламы, оттеснив на второе место телевидение, следует из исследования. Объем рынка интернет-рекламы вырос на 22 процента — до 203 миллиардов рублей, динамика сегмента телевидения превысила 9 процентов, что позволило достичь объема 187 миллиардов рублей.

По словам вице-президента АКАР Владимира Евстафьева, даже сами телевизионщики признали, что в интернете денег стало больше, чем у них.

"Не стоит думать, что другие носители станут ненужными. Они все значимые. В мире во многих странах, например, в Германии и немного в США, наблюдается откат интересов к прессе. Пресса никуда не денется. Это замечательный носитель для целого ряда товаров и услуг, которые рекламируют наши клиенты. Поэтому стоит следить за развитием всех носителей", — отметил Владимир Евстафьев.

Если в интернете активно рекламируются, в частности, финансовые услуги, то в прессе куда нагляднее выглядит реклама одежды и обуви.

Объем рекламы в прессе составил 18 миллиардов рублей, рекламы на радио — 16 миллиардов рублей. Объем сегмента маркетинговых коммуникаций превысил 115 миллиардов рублей, что на 12 процентов больше, чем годом ранее.

По словам Сергея Веселова, вице-президента АКАР, в 2018 году продолжилась тенденция, связанная с активностью средних и мелких рекламодателей, которые увеличивают свои бюджеты на 20-30 процентов в год.

Особо привлекательный сегмент для рекламодателей сегодня — поисковые системы. Также растет объем рекламы в социальных сетях.

По словам председателя индустриального комитета по исследованиям IAB Russia Алексея Беляева, рекламодатель, наконец, "распробовал", как работает эта реклама. Просмотр лент в социальных сетях сейчас — то самое перещелкивание каналов в попытках найти что-то интересное. Поэтому реклама в соцсетях всегда находит свою аудиторию.

Основная задача участников рекламного рынка сегодня заключается в том, чтобы реклама перестала быть раздражителем, а шла на пользу.

Екатерина ЯСАКОВА