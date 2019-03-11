11.03.2019 18:18 666

Расходы россиян в феврале увеличились на 1,9%, опередив инфляцию. При этом за месяц жители России потратили на 7,2% больше, чем в 2018 году. Главная причина увеличения трат – рост цен на товары и продукты.

Пока в Банке России обещают снижение уровня инфляции в квартальном выражении до 4% к середине 2019 года, расходы россиян продолжают расти.

«За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%. За год же расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%», - приводят данные исследования в компании.

По данным «Ромира», рост среднего чека и увеличение доли затрат на продукты составил до 54%, еще три месяца назад речь шла о 50%.

Главная причина роста расходов – увеличение цен вследствие повышения НДС с начала года с 18 до 20%. И хотя часть экспертов отмечает, что часть ритейлеров все еще держит цены, не перекладывая рост на плечи потребителей, но так будет продолжаться не долго. Поэтому не все верят в возможность снижения «квартальной» инфляции к лету, тем более годовой инфляции - показатель будет на уровне больше 5%.

Статистическая инфляция в 0,4% в феврале и 5,2% за год явно отстает от наблюдаемой инфляции, которая составляет не менее 10-15% за год и не менее 1-1,5% в месяц. Те, кто посещает розничные магазины, согласятся, что за год цены выросли далеко не на 5%, отмечает аналитик ГК Алор Алексей Антонов .

Напомним, ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что сегодня инфляция находится на уровне около 5%.

Дополнительный фактор, который сыграл в пользу повышения трат – праздники. На февраль приходятся День святого Валентина и День защитника Отечества. Кроме того, многие начинают готовиться к предстоящему Международному женскому дню заранее, примерно с середины февраля.

По данным SuperJob, молодежь до 24 лет и россияне старше 45 тратят на подарки по 3000 руб. При этом чем выше уровень дохода, тем дороже подарки. Например, россияне с зарплатой до 25000 рублей рассчитывают на покупки стоимостью 2200 рублей, а 1600 рублей - на цветы. Респонденты, зарабатывающие от 45000 рублей в месяц, - 3100 и 2500 рублей соответственно.

«Думаю, что даже за новогодние подарки еще не все их покупатели рассчитались, так что долговая нагрузка в феврале в среднем выросла, но апрель и май дадут передышку, так как майские праздники традиционно не связаны с такими расходами. Но в конце июня расходы опять начнут расти в связи с наступлением периода отпусков», - сказал Антонов.

В целом, номинальные расходы россиян вышли на самый высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений. Более того, и реальные расходы, то есть очищенные от инфляции, также оказались самыми высокими за все годы наблюдений. Значение реальных расходов совпало с аналогичными данными за 2017 год и превзошло показатели остальных лет, когда проводились наблюдения.

А вот о росте реальных доходах населения говорить пока не приходится. В январе 2019 года они снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Они падают пятый год подряд. В последний раз они росли в 2013 году.

Как тратят в регионах

Если посмотреть в региональном разрезе, то в целом рост расходов составил от 1,3% на юге, до 3,7% на северо-западе и 4,6% на Дальнем Востоке. В остальных округах траты выросли на 2,6-2,8%. На Урале расходы остались на уровне января.

«Относительно февраля прошлого года расходы во всех регионах страны также прибавили в объемах, хотя и с разной интенсивностью. Например, на Дальнем Востоке годовой рост оказался достаточно скромным – всего 1,9%. В центре страны динамика расходов также была зафиксирована на уровне значительно ниже, чем в целом по стране и составила 4,6%. В Приволжском округе (6,3%), на Урале (6,5%) и в Сибири (6%) расходы увеличились с превышением инфляции, но все же показали темпы роста ниже среднестранового показателя», - приводится статистика в исследовании.

Лидерами же в вопросе увеличения расходов в феврале относительно ситуации годичной давности показали себя жители юга страны, траты которых увеличились на 9,9%. А рекордсменами стали покупатели северо-запада, которые за год активировали свое потребление сразу на 15,5%.

Выросли расходы столичных жителей. Повседневные траты потребителей увеличились на 2,6%. В Санкт-Петербурге рост расходов составил 4,7%. «Правда, в разрезе года в столице расходы жителей сократились на -2,5%. В северной же столице относительно февраля прошлого года расходы жителей, наоборот, выросли на 7%», - говорится в сообщении «Ромир».

Больше всех тратили в феврале россияне с низкими и высокими доходами, расходы которых выросли соответственно на 3,4% и 3,5%. «Потребители же со средним достатком прибавили за месяц в своих тратах всего 0,6% относительно предыдущего месяца. В годовом исчислении россияне с низким уровнем дохода увеличили траты на 6,3%, со средним уровнем дохода – на 6,1%, а с высоким уровнем дохода – на 7,2%.

