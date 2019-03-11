11.03.2019 18:27 636

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Евгения Данкевича, находящегося в международном розыске по делу о растрате 34 миллиардов рублей кредитной организации, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Избрать в отношении Евгения Данкевича меру пресечения в виде заключения под стражу в течение двух месяцев с момента его передачи правоохранительным органам РФ, в случае экстрадиции, либо с момента его фактического задержания в России», — сказала судья Юлия Сафина.

Экс-банкир обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По данным следствия, летом 2017 года Данкевич вступил в преступный сговор с руководителями двух компаний, являющихся заемщиками банка «Открытия», с которыми он заключил сделки по покупке облигаций юридический лиц. Ценные бумаги были приобретены Данкевичем за 34 миллиарда рублей, при этом он знал, что их реальная стоимость вдвое ниже.

Представитель следствия заявил, что 1 сентября 2017 года Данкевич покинул территорию Российской Федерации и уехал в Израиль. В начале сентября 2018 года в отношении экс-банкира было возбуждено уголовное дело. Впоследствии он был объявлен сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

Адвокат Данкевича в судебном заседании пояснил, что его подзащитный в настоящее время проходит курс лечения за границей. Он также подчеркнул, что экс-банкир намеренно не скрывался от органов следствия, поскольку он покинул территорию Российской Федерации более чем за год до возбуждения в отношении него уголовного дела.