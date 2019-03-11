11.03.2019 18:29 556

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) по Венесуэле российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк». По состоянию на 1 февраля, банк занимал 82-е место по активам (64,8 млрд руб.) в российской банковской системе. РБК направил запрос в «Еврофинанс».

Венесуэльская доля в «Еврофинанс Моснарбанке» меньше 50% акций. Государственный венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны) владеет 49,99% акций банка, блокпакеты — по 25% плюс одна акция — принадлежат Газпромбанку (и его «дочке» «Новфинтеху») и ВТБ (и его иностранным структурам ITC Consultants и VTBBank (Europe).

США выступают против нынешнего правительства Венесуэлы. В конце января этого года они ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Вашингтон пообещал заблокировать $7 млрд на ее счетах, выведя из-под ограничений американскую «дочку» PDVSA — компанию Citgo. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс 5 марта заявлял, что за сотрудничество с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут быть применены и вторичные санкции. Против главы государства и его окружения США ввели санкции еще в 2014 году.

В среду, 6 марта, международное рейтинговое агентство Moody's со штаб-квартирой в США отозвало все рейтинги «Еврофинанса», объясняя это «собственными деловыми причинами». В «Еврофинансе» РБК говорили, что решили расторгнуть договор с Moody's по собственной инициативе. «Еврофинанс» также рейтингует Fitch Ratings. До отзыва долгосрочный рейтинг «Еврофинанса» был на уровне B1, краткосрочный по валютным депозитам — Not Prime. На момент решения об отзыве долгосрочные рейтинги банка имели позитивный прогноз, сообщали в Moody's.

История совместного банка

Венесуэльский госфонд зашел в капитал банка после подписания в 2011 году соглашения между Россией и Венесуэлой. Предполагалось, что «Еврофинанс» станет банком развития для финансирования совместных проектов, но этого в итоге не произошло. У «Еврофинанса» есть представительство в Венесуэле, которое продолжает функционировать.

В последней годовой отчетности банка — за 2017 год — говорилось, что «Еврофинанс» работает с крупными государственными и частными венесуэльскими компаниями и продолжает работать с нефтяными российско-венесуэльскими предприятиями. Основная деятельность банка — обеспечение взаиморасчетов венесуэльских клиентов с их контрагентами, включая обслуживание поставок в рамках внешнеэкономической деятельности, отмечалось в документе. Например, «Еврофинанс» выступал обслуживающим банком по поставкам российских сельскохозяйственных продуктов в Венесуэлу.

В октябре Bloomberg писал, что венесуэльские власти советуют местному бизнесу проводить международные транзакции именно через «Еврофинанс».

В промежуточных балансовых отчетах банка напрямую за нерезидентами закреплено только 5 млрд руб. активов из 62 млрд, но в обязательствах доля иностранцев выше и составляет порядка 24 млрд руб. (15 млрд руб. текущих средств юрлиц и 9 млрд руб. привлеченных от нерезидентов межбанковских кредитов, в основном сроком до 30 дней.

ВТБ и Газпромбанк вели переговоры о продаже своих пакетов в «Еврофинансе», писал РБК со ссылкой на источники в ноябре 2018 года. Позднее глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк хочет продать «Еврофинанс». В феврале, после обострения ситуации в Венесуэле, Костин замечал, что ВТБ продолжит «попытки» продать банк частным инвесторам, когда ситуация в боливарианской республике нормализуется. «Банк, он в принципе хороший, нормальный, никаких санкций он не нарушает, американских даже новых», — говорил Костин.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Иван ТКАЧЕВ