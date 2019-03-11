11.03.2019 21:35 497

В 2018 году рынок лизинга в России побил очередной рекорд роста, достигнув 1,31 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Но, как подчеркивают аналитики, существенную долю роста обеспечили государственные компании, и этот факт полностью отражает тенденцию концентрации рынка на компаниях с государственным участием.

По данным рэнкинга лизинговых компаний, опубликованных агентством RAEX, объем нового бизнеса по итогам прошлого года достиг 1,31 трлн рублей, что на 20% больше результатов 2017-го. Крупнейшим розничным сегментом остается автолизинг, объем которого в 2018-м увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил 453 млрд рублей. Второе место сохранил лизинг железнодорожной техники, однако темпы прироста сегмента существенно замедлились: за 2018 год объем нового бизнеса вырос на 49% против более чем 100% прироста годом ранее. Отсутствие крупных сделок, традиционно заключаемых в конце года, сильнее всего отразилось на динамике авиализинга, объем нового бизнеса в котором сократился на 17%, до 165 млрд рублей.

Лев Сальц, директор по развитию оценочной компании "Апхилл", полагает, что объем российского лизинга в деньгах за 2018 год превысил 1,1 трлн рублей. Рост в сравнении с 2017 годом составил более 30%. Он отмечает, что регионы растут разными темпами. "Традиционно лидирующие позиции по росту как объема, так и количества новых сделок занимают Москва и Санкт-Петербург. Доля Петербурга и Ленобласти в общем объеме российского рынка лизинга составляет около 15%",— подсчитал он.

Дмитрий Корчагов, генеральный директор компании "Балтийский лизинг", отмечает, что значительную часть роста обеспечили компании с государственным участием. "Думаю, тренд сохранится и в 2019 году. Отмечу, что позитивным мы его не считаем, на здоровой рыночной конкуренции и развитии рынка лизинга он сказывается отрицательно",— указывает эксперт.

Крупнейшими участниками лизингового рынка являются компании, в капитале которых значительная доля принадлежит государству. С учетом банков, связанных с государством и Банком России, государству принадлежит от 50 до 70% активов лизингового сектора.

По данным группы компаний SRG, по итогам трех кварталов минувшего года лидером рынка по совокупному объему лизингового портфеля стала компания ГТЛК с долей рынка 22%. Объем нового бизнеса компании вырос более чем в два раза. Причиной тому стали крупные сделки с железнодорожной техникой. На втором месте с долей рынка 14% находится "Сбербанк Лизинг", являющийся ведущим игроком в сфере оперативного лизинга за счет сделок с авиатехникой. Третье место занимает "ВТБ Лизинг" с долей рынка 13%. На четвертом месте — "ВЭБ-лизинг".

В топ-10 также вошли "ТрансФин-М", "Газпромбанк Лизинг", "Альфа Лизинг", "ЛК Европлан", "Сименс Финанс", "Росагролизинг". На их долю по итогам девяти месяцев 2018 года пришлось около 73% лизингового рынка. Вместе с тем рынок сконцентрирован на лизингодателях-лидерах: если не учитывать четыре ведущие госкомпании, прирост совокупного лизингового портфеля составил менее 5%.

На пороге реформы

Ключевым событием для крупнейшей финансовой отрасли страны (совокупный лизинговый портфель на начало октября 2018 года достиг рекордного объема в 4,1 трлн рублей) в прошлом году стало начало реформирования отрасли. Минфин России подготовил проект закона "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ (в части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)". Документ предусматривает серьезные изменения, нацеленные на повышение прозрачности в лизинговой отрасли и оперативное вмешательство государства в ее регулирование.

Анастасия Минакова, старший руководитель проектов по оценке, направление "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG, говорит, что изменения в первую очередь коснутся специальных субъектов лизинговой деятельности, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на нее (а это более 80% организаций по стране). "Лизинговые компании предлагается отнести к некредитным финансовым организациям, а также предусмотреть их регистрацию путем внесения сведений в реестр субъектов лизинговой деятельности Банка России. Частные же структуры будут регистрироваться в реестре пока в добровольном порядке. Кроме того, в переходный период предусматривается введение саморегулирования отрасли. Реформирование лизинговой отрасли подразумевает также введение элементов надзора, аналогичного банковскому (требования к капиталу лизинговой компании, риску на одного заемщика, по сделкам с заинтересованностью). Законопроект предусматривает также переход на отраслевые стандарты МСФО",— говорит госпожа Минакова.

По мнению господина Корчагова, с момента выдвижения этой инициативы в 2015 году концепция реформы претерпела ряд изменений. "Законопроект был внесен в Госдуму 14 ноября 2018 года, и в этом году изменения уже должны вступить в силу. У нас и у других ключевых участников рынка по-прежнему остаются существенные замечания к тексту документа, надеемся, что они будут учтены в финальной версии закона. В целом же можно сказать, что цель реформы, а именно обеспечение финансовой стабильности на рынке лизинга, предложенными инструментами вряд ли будет реализована в полной мере, а вот определенные операционные издержки лизингодатели, конечно, понесут. Важно, чтобы корректировки не влияли на наши отношения с клиентами и партнерами, для нас это ключевой фактор",— рассуждает господин Корчагов.

В прошлом году много внимания было уделено обсуждению повышения НДС до 20%, для лизинговых компаний это изменение вылилось в дополнительную операционную нагрузку. Прежде всего сотрудникам лизинговых компаний пришлось оперативно пересчитывать для клиентов графики платежей с учетом нового НДС. Безусловно, изменение ставки привело к удорожанию услуги лизинга на рынке для клиентов, подчеркивает господин Корчагов.

Опора бизнеса

Ключевыми сегментами по-прежнему остаются железнодорожный и автолизинг, доля которых по итогам девяти месяцев 2018 года составила 62% в объеме нового бизнеса.

Росту железнодорожного сегмента (более чем в два раза) способствовали крупные сделки лидеров рынка. Данный сегмент и в дальнейшем способен показать наибольшие темпы прироста (до 50%) вследствие увеличения объема экспортных перевозок и спроса на подвижной состав.

Госпожа Минакова отмечает, что автолизинг вот уже четыре года является ведущим розничным сегментом: его объем в первые три квартала 2018 года составил около 318 млрд рублей (31,3%). Несмотря на то, что в прошлом году объем госсубсидий существенно сократился (с 14 до 8 млрд рублей), рост автосегмента продолжился вследствие общего роста автопродаж. Рост обусловлен необходимостью обновления автопарков и будет продолжаться до тех пор, пока средний возраст легкового автомобиля не снизится до двенадцати лет (для сравнения, в 2017 году средний возраст легкового автопарка превысил 13 лет, а грузового — около двадцати лет). Дополнительным драйвером роста рынка автолизинга станет также увеличение НДС (с 18 до 20%). Рост автосегмента ожидается в пределах 6-8%. В случае же увеличения сумм субсидирования рост данного сегмента может достичь 15%.

Игорь Борисов, директор филиала СДМ-банка в Санкт-Петербурге, говорит, что в 2019 году можно ожидать дальнейшего роста автолизинга на уровне 10%, этому будет способствовать потребность бизнеса в обновлении транспортного парка, а также развитие дополнительных сервисных программ. Изменение законодательства позволит и дальше активно развиваться лизингу в 2019 году в медицинской сфере. Износ в коммунальном хозяйстве, необходимость внедрения систем учета поддержат лизинг в сфере ЖКХ.

"А если говорить о структуре наиболее востребованных предметов лизинга среди наших клиентов, то можно отметить, что значимый рост показал сегмент строительной и дорожно-строительной техники, сейчас его доля в общем объеме нового бизнеса компании составляет более 15%. Одной из главных причин роста этого сегмента стала программа субсидирования лизинга спецтехники от Минпромторга РФ. Популярен также сегмент сельскохозяйственной техники — более 3,5% в общем объеме нового бизнеса. Лидером по-прежнему остается автолизинг, его доля в структуре нового бизнеса составила более 63%",— говорит господин Корчагов. По его словам, всю эту статистику можно напрямую отнести к сегменту малого и среднего бизнеса, поскольку именно эти компании являются ключевыми клиентами "Балтийского лизинга", доля сделок с ними на сегодня составляет более 92%.

Среди тенденций 2018-2019 годов также можно назвать дальнейшее развитие автоматизации бизнеса, внедрение новых методик работы, которые предлагает цифровая экономика. "Подчеркну, что в сфере лизинга в этом плане наиболее активно будет идти работа над каналами интерактивного взаимодействия с партнерами и клиентами. В нашей компании в первую очередь эта модернизация коснулась автомобильного каталога на нашем сайте. Мы внедрили в него многоканальную поисковую систему, которая позволяет потенциальному лизингополучателю найти нужную машину в ближайшем к нему автомобильном салоне. Эта система мониторит ассортимент более чем 700 дилерских центров в режиме реального времени, за счет чего постоянно поддерживается актуальность представленной на нашем сайте информации",— рассказывает господин Корчагов

"Развитие новых цифровые тенденций: мобилизация, Big Data, облачные технологии сделали перспективным внедрение IoT в лизинговой сфере и будут оказывать все большее влияние на развитие рынка",— говорит господин Борисов.

Перспективы

Госпожа Минакова полагает, что сегодня можно говорить о высоком потенциале отечественного лизингового рынка. "Ожидается, что в 2019 году рост продолжится, но уже не такой активный, как в 2018 году. Есть основания полагать, что положительная динамика сохранится в пределах 15-20% (против 20-25% по итогам 2018 года)",— считает она.

После принятия законопроекта Минфина России рынок сможет испытать на себе реформирование в действии. "Если изменения в закон будут приняты в том виде, в котором их на текущий момент предлагает разработчик, можно ожидать уход с рынка небольших игроков, не соответствующих обязательным требованиям ввиду недостаточного капитала и другим критериям",— считает госпожа Минакова.

В 2019 году продолжится рост госкомпаний (во многом за счет рынка железнодорожного лизинга). При этом объемы остального рынка вырастут незначительно. Ожидается, что доля госкомпаний в новом бизнесе по итогам 2019 года может достигнуть 65%. В будущем году ожидается также ряд сделок M&A среди 30 крупнейших компаний, что лишь усилит концентрацию рынка в руках лидеров отрасли.

Дмитрий Асадов, руководитель отдела продаж ГК "Альфа-Лизинг", отмечает: "В 2019 году мы ожидаем дальнейший рост объемов, по большей части в сегменте грузовой и дорожно-строительной техники. Инфраструктурные отрасли продолжают развиваться, что стимулирует дополнительный спрос на специализированную технику, которая активно закупается с начала с 2018 года (начало цикла обновления парков техники, вышедшей за гарантийные сроки обслуживания). Положительное влияние на динамику в этом сегменте будут оказывать субсидии от производителей и от Минпромторга".

Лев Сальц говорит: "В 2014 году банки под давлением ЦБ сократили кредитование небольших лизинговых компаний. С этого момента игроки рынка лизинга рассматривали любые источники альтернативного финансирования и лишь в 2018 году нашли его в лице "физиков". В течение всего года российский рынок корпоративных облигаций в целом не демонстрировал высокие темпы роста. Несмотря на это, небольшие лизинговые компании (объем лизингового портфеля менее 1 млрд рублей) успешно разместили более десяти выпусков биржевых и коммерческих облигаций под доходность 12-18%. Взрыв популярности обусловлен притоком на рынок облигаций средств частных инвесторов. Вместе с ростом финансовой грамотности среди населения граждане начали искать альтернативу вкладам. Лизинг как бизнес вполне понятен физическим лицам. Кроме того, платежи всегда обеспечены имуществом. Государство подобный интерес поощряет и дополнительно стимулирует, предоставляя субсидирование 10% от стоимости приобретаемого автомобиля (но не более 500 тыс. рублей) и налоговые льготы на НДФЛ".

Государство поддерживает не только частный сегмент лизинга. Существуют специальные программы субсидирования сельхозтехники, грузового и коммерческого транспорта. Скидки предоставляются для отдельных категорий лизингополучателей по программам "Свое дело", "Российский фермер" "Российский тягач". Скидка составит 12,5% от стоимости транспортного средства — предмета лизинга, но не более 625 тыс. рублей на одну единицу техники. В сегменте пассажирского и легкового транспорта размер субсидии составит до 10% от стоимости, но не более 500 тыс. рублей.

"По прогнозам департамента аналитики компании "Апхилл", темпы роста рынка лизинговых услуг в 2019 году составят 15-17%. Доля госкомпаний увеличивалась весь 2018 год, и эта тенденция сохранится в 2019 году. Доля государства в объеме новых лизинговых сделок превысит 60%. Добывающие отрасли растут, проявляя активность на финансовом рынке. Поэтому лизинг горно-обогатительного и добывающего оборудования также покажет положительную динамику. Железнодорожный сегмент будет востребован, спрос на подвижный состав продолжает нарастать. Продолжит расти и сегмент автолизинга. Отрицательную динамику может показать лизинг строительного оборудования. Повышение стоимости техники и продолжающаяся волатильность рубля окажут негативное влияние на динамику рынка лизинга",— заключает господин Сальц.



Олег ПРИВАЛОВ