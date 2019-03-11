11.03.2019 21:39 484

Рост российского рынка лизинга в прошлом году обеспечил в основном сегмент железнодорожной техники. Его доля в структуре нового бизнеса выросла за 9 месяцев 2018 года с 20 до 31 процента, показало исследование RAEX («РАЭКС Аналитика»). Эксперты объясняют такую динамику государственным стимулированием спроса на инновационный подвижной состав, утилизацией старого подвижного состава и оживлением в угольной отрасли.

Государственный сегмент по объему нового бизнеса занимает доминирующее положение, отмечают аналитики. За 9 месяцев 2018 года его доля в совокупном объеме нового бизнеса выросла на 10 п. п., до 55 процентов. Последние изменения в лизинговом законопроекте, эффективность субсидирования и возможные последствия готовящейся реформы господдержки промышленности, а также участие лизинговых компаний в нацпроектах обсудят участники круглого стола "Рынок лизинга: итоги 2018 года", который RAEX проведет 20 марта в Москве.

Позицию государства на конференции представят заместитель министра финансов Алексей Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев. Аналитической базой для дискуссии станет исследование "Итоги рынка лизинга за 2018 год: ключевые цифры и факты", которое представит заместитель генерального директора рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Кабалинский.



По окончании дискуссии состоится церемония награждения лидеров рынка.