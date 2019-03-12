12.03.2019 08:40 377

Экономика Крыма в 2020–2030 годах будет расти в среднем на 5–6% в год. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия». Резкий скачок валового регионального продукта (ВРП) будет обусловлен увеличением туристического потока на полуостров за счет улучшения его транспортной доступности. В частности, полноценного использования моста через Керченский пролив, а также автомобильного и железнодорожного сообщений. По оценкам авторов исследования, до 2030 года турпоток может увеличиться на 60%, а совокупный эффект от доходов в туристической отрасли Крыма составит 240 млрд рублей.

В ближайшие 10 лет ВРП Крыма будет ежегодно увеличиваться на 5–6%, правда, после 2030 года темпы экономического роста региона замедлятся до 2%, но на это уже будет влиять эффект высокой базы предыдущего десятилетия, прогнозирует в своем исследовании, посвященном полуострову, ИНП РАН («Известия» с ним ознакомились). Данных Росстата за 2018 год еще нет, но в 2017-м экономика Крыма выросла на 4%.

Опережающий рост до 2030 года будет связан с резким улучшением транспортной доступности Крыма. Речь идет об использовании моста через Керченский пролив, а также строительстве железной дороги и автомобильной трассы «Таврида».

До 65–70% всех поездок в Крым приходится на туризм. Развитие транспортной инфраструктуры приведет к увеличению потока желающих отдохнуть в регионе, говорится в документе. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что в 2018 году в Крым приехали 6,8 млн человек, что на 28% больше аналогичного показателя 2017 года. В ИНП РАН ожидают, что после ввода в эксплуатацию железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив, а также благодаря уже запущенной автомобильной дороге с 2020 по 2030 год турпоток в регион может увеличиться на 4 млн человек.

Популярность Крыма среди отдыхающих скажется на экономических показателях региона. Сейчас «средний чек» пребывания туриста здесь составляет 55 тыс. рублей (€700). По оценке ИНП РАН, с увеличением потока на 4 млн человек ежегодно экономический эффект для полуострова к 2030 году достигнет 240 млрд рублей (€3 млрд). Причем, при возможном росте «среднего чека» в связи с инфляцией эффект может усилиться.

Сейчас российские туристы добираются до Крыма в основном на паромах и самолетах. Однако уже в следующем году около 15% отдыхающих будут прибывать на полуостров на поездах, а 45% — на автомобилях. Оставшаяся доля придется на авиасообщение.

Рост ВРП Крыма в 2020–2030 годах может превысить 5–6%, допускает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, улучшение транспортной доступности полуострова поспособствует не только притоку туристов, но и увеличению количества предпринимателей, занятых в сфере услуг и торговли.

До ввода в эксплуатацию автодорожной части моста в Крыму наблюдались существенные проблемы с логистикой. Сложности доставки больших объемов грузов, включая высокие транспортные издержки и небольшую пропускную способность паромной переправы, создали неблагоприятные условия для развития оптовой торговли. В результате цены на большинство ввозимых на полуостров товаров оказались заметно выше, чем в среднем по России. В частности, литр бензина стоил на 3–6 рублей дороже, чем в других регионах страны, отмечает ИНП РАН.

Для отдельно взятого региона, который не завязан на обрабатывающую промышленность, прогноз в 5–6% роста вполне реален, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Тем более что спрос на отдых внутри страны должен оставаться стабильным, считает он.

В Крыму также строится новая трасса «Таврида» стоимостью 166 млрд рублей. Новое четырехполосное шоссе свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь. Всего же дорога пройдет через шесть крымских городов и 43 села. «Таврида» призвана увеличить пропускную способность для автомобилей, которые будут попадать на полуостров с Крымского моста. Завершить строительство дороги планируется в 2020 году.

В феврале правительством была утверждена госпрограмма развития Крыма и Севастополя. До 2022 года на благоустройство региона из федерального бюджета планируется выделить 309,4 млрд рублей. В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» уточняли, что также на развитие региона будут направлены деньги из бюджетов субъектов и внебюджетных источников, однако не уточнили конкретную сумму. На эти средства, помимо «Тавриды» и моста, планируется, в частности, построить медицинский центр, больницу, школы и детские сады, а также объекты культуры.

Ирина БАДМАЕВА

