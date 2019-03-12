12.03.2019 08:50 403

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.

Разработали его после того, как президент страны в своем Послании Федеральному собранию призвал пересчитать пенсии таких пенсионеров, обратив внимание на то, что эти люди практически не почувствовали индексацию пенсий , которая произошла с первого января.

Дело в том, если у человека пенсия ниже уровня прожиточного минимума (ПМ) в регионе, он получает к ней доплату, которая подтягивает ее размер к ПМ. При этом индексируется реальная пенсия, без доплат. И получается, что после повышения она становится или равна прожиточному минимуму или остается ниже его, и человек продолжает получать доплату, но уже в меньшем размере. Но и так, и так на руки он получает ту же сумму, что и раньше.

Либо после индексации такая пенсия становится чуть-чуть выше ПМ, таким образом, существенной разницы человек все равно не чувствует.Новый законопроект предлагает сначала доводить пенсии до размера прожиточного минимума пенсионера, а уже потом ее индексировать.

После принятия законопроекта неработающим пенсионерам пересчитают пенсию с начала года.

Марина ГУСЕНКО