12.03.2019 09:20 359

Двадцатилетний рекорд

На Москву по итогам 2018 года пришлось 13,8% от инвестиций в основной капитал в целом по России, следует из предварительных данных Росстата. Это максимум с 1999 года, когда этот показатель достигал 14,3%, свидетельствуют данные Росстата, проанализированные РБК (см. инфографику).

В 2009–2012 годах доля Москвы в российских инвестициях опускалась ниже 10%. Но с 2012 года вложения, приходящиеся на столицу, стабильно росли и достигли почти 14%.

Речь идет о региональных инвестициях с учетом досчетов Росстата относительно деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами, например занижение данных о фактических размерах инвестиций для уклонения от уплаты налогов или инвестиции индивидуальных предпринимателей. Всего инвестиции в основной капитал в России в прошлом году достигли 17,6 трлн руб., в Москве — 2,43 трлн руб.

Доля Москвы в экономической активности традиционно выше, чем доля других регионов: в столице строится больше жилья, дорог и т.д., рассуждает завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Однако не исключено, что через Москву идет учет операций, которые в действительности проходят по всей стране, добавляет он. «Кроме того, есть отрасли с очень неопределенной статистикой. Мы не всегда понимаем ее в части секретных статей расходов. Инвестиции, которые идут в проекты, привязанные к секретным статьям расходов, могут быть приписаны Москве. Это мое предположение», — отмечает эксперт.

На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО; 1 трлн руб., или 5,8%). В 2018 году НОВАТЭК досрочно завершил в ЯНАО строительство завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ». Это стало одним из факторов неожиданного ускорения ВВП России (рост на 2,3% вместо 1,8%, которых ожидало Минэкономразвития).

ЯНАО в последние годы стабильно занимает второе место по объему инвестиций в основной капитал. До 2013 года второе место было у Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сейчас он занимает третью строчку с долей 5,2%. В 2018 году инвестиции в ХМАО достигли 922 млрд руб.

Как показывает рейтинг РБК 500, в Москве сосредоточена большая часть выручки крупнейших российских компаний. Столица занимает первое место по числу зарегистрированных компаний — участниц рейтинга, а также по доле выручки, которая на них приходится (68%). По оценкам Минэкономразвития, на десять регионов приходится более половины суммарного валового регионального продукта (аналог ВВП на уровне субъектов). Москва традиционно обеспечивает около 20% региональной экономики в России. В 2017 году (последние данные) на Москву пришелся 21% суммарного ВРП.

Самый быстрый рост

Быстрее всего в 2018 году вложения росли в регионах с небольшим объемом инвестиций — Адыгее (+42,5%) и Еврейской автономной области (+40,9%). На третьем месте оказался Крым — инвестиции в республике за год выросли на 34,1%, до 296 млрд руб.

«Крым — всегда особенная территория, там реализуются масштабные проекты, которых давно не было. Завершилось строительство аэропорта, строится автомагистраль «Таврида», идет масштабная реструктуризация курортных объектов, инфраструктурных объектов», — говорит Климанов. Еще одна причина — строительство Крымского моста в 2018 году, добавляет он. В Еврейской автономной области сейчас идет строительство российско-китайского моста через Амур.

Рост инвестиций замедляется

В 2018 году инвестиции в России выросли на 4,3% в реальном выражении, что выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста на 2,9%. Однако еще в 2017 году рост достигал 4,8%. Минэкономразвития ждет роста инвестиций в 2019 году на 3,1%, а в 2020 году — на 7,6%.

Инвестиции крупных и средних компаний, по данным прямой отчетности, составили 13,2 трлн руб., а еще 4,4 трлн руб. (около 25%) — это досчет Росстата. Инвестиции крупных и средних компаний, которые оцениваются напрямую по отчетности предприятий, выросли в реальном выражении только на 2,2% — медленнее, чем совокупные инвестиции. Таким образом, вложения малого бизнеса плюс ненаблюдаемые инвестиции подскочили в реальном выражении более чем на 10%.

Антон ФЕЙНБЕРГ, Иван ТКАЧЕВ

