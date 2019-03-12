12.03.2019 09:30 411

В России расширят практику применения налогового мониторинга, которая позволяет сократить налоговые проверки бизнеса в обмен на его открытость перед фискальными органами. Сейчас этим инструментом пользуются лишь крупные структуры, но скоро он станет доступен компаниям поменьше. Законопроект готовит министерство финансов.

Депутаты рассчитывают принять поправки до конца весенней сессии, сообщил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках "Недели Российского бизнеса", организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Подготовить предложения по расширению практики применения налогового мониторинга министерству финансов поручил премьер Дмитрий Медведев. Речь идет о снижении требований к суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов компаний, которые могут использовать такой инструмент. Срок исполнения поручения — 15 марта.

Мониторинг — относительно новая форма налогового контроля. Федеральная налоговая служба применяет ее с 2016 года. В отличие от традиционных поверок она подразумевает взаимодействие фискальных органов и бизнеса в удаленном режиме. Компании предоставляют налоговикам онлайн-доступ к своим информационным системам и отчетности.

Взамен же могут рассчитывать на снижение числа инспекций.

Фискальные органы поверяют только операции, которые содержат элементы риска. В итоге трудозатраты компаний на сопровождение инспекций снижаются более чем на треть, а сроки налогового контроля сокращаются в четыре раза.

Благодаря особому инструменту налогового мониторинга — мотивированному мнению — компании могут запрашивать позицию налогового органа о правильности налогообложения конкретной сделки или операции. Это дает определенность в части бизнес-планирования и в будущем избавляет налогоплательщика от возможного доначисления налогов, всевозможных пеней и штрафов.

На данный момент соглашения о подключении к налоговому мониторингу с Федеральной налоговой службой заключили 44 компании, сообщил замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин. Это крупный бизнес — работа с налоговиками в таком формате доступна только тем компаниям, которые за год выплачивают не менее 300 миллионов рублей федеральных налогов и чей суммарный объем годового дохода составляет как минимум три миллиарда рублей.

Налоговый мониторинг помогает на треть снизить трудозатраты бизнеса на сопровождение инспекций

"Когда мы только запускали налоговый мониторинг, считали, что нужно ограничить допуск к нему и посмотреть, как все будет работать, — напомнил Андрей Макаров. — Сейчас можно с уверенностью сказать, что этот механизм действует эффективно".

Многие компании, по словам Макарова, хотят подключиться к налоговому мониторингу. "Было бы неплохо принять законопроект, расширяющий практику использования этого инструмента до окончания весенней сессии, чтобы бизнес мог подготовиться и с 2019 года запустить работу системы в новом формате", — подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Федеральная налоговая служба также рассчитывает, что к налоговому мониторингу подключатся компании с государственным участием. С предложением рассмотреть такую возможность глава налоговой службы Михаил Мишустин обратился к премьеру Дмитрию Медведеву во время недавнего совещания в Федеральной налоговой службе. Премьер поручил министерству экономического развития и налоговикам проработать вопрос.

Законопроект

Амнистии капитала дали срок

Минфин внес в правительство законопроект о третьем этапе амнистии капитала. Предполагается, что прием деклараций начнется 1 мая, а закончится 29 февраля. Об этом сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин.

Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (ранее этого не требовалось). Обязательным будет выполнение этих двух условий одновременно, уточняет ТАСС со ссылкой на слова замминистра.

Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии — освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства — при соблюдении этих условий сохраняются.

Продлена будет и увязанная с амнистией льгота, подразумевающая освобождение владельцев контролируемых иностранных компаний от налога на доходы физлиц при условии, что в этом году они станут налоговыми резидентами РФ.

Активы, которые будут возвращаться из-за рубежа, предлагается регистрировать в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение.

Юлия КРИВОШАПКО

