12.03.2019 09:50 421

Обслуживание ипотеки в России требует все больше средств. За год величина семейного дохода, при котором обслуживание среднего жилищного кредита не превращается в проблему, выросла на 10,8%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики исходили из того, что относительно комфортным является величина платежей по ипотеке, не превышающая трети месячного семейного дохода, то есть 71,7 тысячи рублей при среднем размере кредита по ипотеке в 2,34 миллиона рублей. В марте 2018 года для этого хватало 64,7 тысячи при средней ипотеке в 2,01 миллиона.

Наиболее высокий показатель рекомендованного семейного дохода, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областей, отмечается в Якутии. Меньше всего средств требуется в Кировской, Вологодской, Курганской областях, Алтайском крае, а также Удмуртии.

В числе причин увеличения рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки эксперты называют рост среднего размера кредита. Он увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился, а с другой — выросло тело кредита и объемы ежемесячных платежей по ним, поясняет Викулин.

Треть месячного дохода — относительно комфортная величина платежей по ипотеке для семьи

Заемщикам стоит помнить, что, решаясь взять ипотеку, человек накладывает на себя многолетние финансовые обязательства (средний срок выплаты ипотеки в России составляет чуть более 17 лет). "Важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял поддерживать привычный уровень жизни", — подчеркивает Викулин.

Юлия КРИВОШАПКО