По следам заявлений Артемьева: что написано в квитанциях ЖКХ и что нужно читать между строк?

Россияне в два раза переплачивают за ЖКХ, рассказал в интервью НТВ глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. В качестве примера рассказал, как в одной деревне могут платить за воду в десятки раз больше, чем в соседнем поселке. Артемьев также заявил, что ведомство подготовило закон, чтобы привести тарифы в порядок.

Жительница кубанской станицы Каневская (кстати, самой большой станицы в мире) Нина Карпенко, не следит за тем, сколько за ЖКХ платят соседи. У нее другая боль: в ее доме прописаны два человека, и то ребенок вырос и уехал учиться, так что живет она одна. Но коммунальщики почему-то уверены, что в доме проживают еще трое, поэтому за вывоз мусора, а там это стоит дорого, берут как за четырех.

Причем станица хоть и большая, но все друг друга знают. Нина Владимировна пыталась доказать, что три человека отсутствуют и мусорит только один. Бесполезно.

«У меня все время приходят платежки, в которых указаны четыре человека. Кто давал эти сведения, вообще не понимаю. Как это? Пришла в сельский совет, я им говорю: «У нас все друг друга знают. Вы же знаете, что у меня в доме живет два человека, и то ребенок сейчас учится уже». Все равно присылают на четверых. Конечно, недешевое это удовольствие».

Если ЖКХ сравнивают с бездонной ямой, то история женщины — мельчайшая капля. Вид сверху — это заявление главы ФАС. Россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза, и ничего экономически обоснованного в этом нет. Если копнуть, то повсюду коммунальные предприятия принадлежат родственникам местных чиновников, и бороться с этих хулиганством на местах очень сложно. Правда, хулиганство, судя даже по словам Артемьева, слишком мягкое слово:

«Вот понимаете, есть две деревни, грубо говоря. В одной люди платят в 54 раза больше, чем в другой. По теплу — в восемь раз, по водоотведению — в 56 раз. Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным взносам, это все чушь собачья».

Или вот история из Тулы, некогда описанная «Российской газетой» . В одном районе за воду платили меньше, чем в соседнем, а потом два района объединили. Там, где раньше платили меньше, стали платить больше. Они же ведь теперь едины с соседями. Хотя другую воду от этого они получать не стали. Зато перешли в введение другой снабжающей компании.

То есть примерно такой же случай, о которых рассказал Артемьев. Поэтому ФАС разработала закон, который приведет тарифы к единым стандартам. Что из этого выйдет, пока сказать трудно.

Business FM опросила несколько организаций, связанных с ЖКХ. Единение полное. Продолжает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина:

Вера Москвина

исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ

«Как правило, любая ресурсоснабжающая организация очень часто является карманной организацией и администрацией региона. Рука руку моет. В формуле рекомендованной управляющая компания насчитывает жителям, допустим, 100, жители платят эти 100, а ресурсоснабжающие организации по своей формуле управляющей компании насчитывают 300, и управляющая компания ежемесячно разницу в 200 отдает. Она не может поступить иначе».

Власти постоянно требуют, чтобы тарифы ЖКХ не росли выше инфляции, а они все равно растут. У коммунальщиков есть лазейка. Они имеют право включать в тариф не только текущее обслуживание, но и инвестиционную составляющую.

И тут фантазии нет предела. Пришла новая компания, которая решила поменять трубы. Это закладывается в тариф, все по закону, кто же будет строить за свои деньги? Правда, трубы при этом могут не поменять. Например, погода не та или компания разорилась. А могут поменять, но стоимость почему-то фантастическая. Или же выясняется, что вместо старых труб поставили снова старые, якобы отреставрированные.

В итоге парадокс. Высокие цены на ЖКХ всегда объясняют тем, что инфраструктура изношена, что по пути к домам большие потери тепла, воды, электричества. Но когда все меняют, то цены взлетают еще выше, и не факт, что будет хорошо работать. Кстати, знайте: раскопанные трубы и залитая водой яма в вашем дворе — это не просто ремонт, это — инвестиция, включенная в тариф ЖКХ.

Михаил САФОНОВ

