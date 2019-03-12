12.03.2019 10:10 526

Продажа наличности торговыми компаниями заняла первое место в транзитных операциях повышенного риска, потеснив даже нелегальное обналичивание через счета и карты физлиц, следует из данных Банка России по структуре сомнительных операций за 2018 год.

Ретейл, через который проходят огромные объемы наличных, перехватил обнальный бизнес у банков, как только Банк России стал выдавливать сомнительные операции из поднадзорных ему организаций. Последние пять лет это ему вполне удавалось. В 2013 году, когда ЦБ объявил настоящую войну теневой экономике, через банки были обналичены 1,2 триллиона рублей, выведены за рубеж 1,7 триллиона, в 2018 году — уже только 176 и 73 миллиарда соответственно. За это время сотни банков были лишены лицензий, в том числе за вовлеченность в сомнительные операции, а оставшиеся вынуждены ввести придирчивый контроль за своими клиентами.

Банк России борется с продажей наличности торговыми компаниями и дистрибьютерами через обслуживающие их кредитные организации, устанавливая жесткие требования по зачислению выручки на счета. Но, во-первых, этот инструмент практически не работает в случае крупных оптово-розничных рынков. Во-вторых, ликвидация обнальных площадок в финансовом секторе вызвала рост комиссий за теневые услуги с 1 процента в 2013 году до двузначных значений сейчас. То есть это выгодный бизнес: к примеру, компания сдает обнальщикам наличность на 100 миллионов рублей, а получает через цепочку транзитных компаний безналом 110 миллионов. "Приобретенная" наличность идет на взятки, откаты, оплату контрабанды и серого импорта и так далее.

За год структура транзитных операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег за рубеж, сильно изменилась: доля продаж наличности торговыми компаниями выросла с 29 до 48 процентов. Зато доля обнала через счета и карты физлиц упала с 38 до 34 процентов, продаж наличности туристическими компаниями — с 11 до 5 процентов, платежными агентами — с 4 до 1 процента.

Игорь ЗУБКОВ