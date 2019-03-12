12.03.2019 10:20 483

На долю АФК «Система» в «Детском мире» появляется все больше претендентов. Как выяснил "Ъ", приобрести около 25% ритейлера у корпорации, владеющей контрольным пакетом, может Совкомбанк. Эксперты оценивают потенциальную сделку на уровне 20 млрд руб. с учетом премии к рынку, причем источники "Ъ" отмечают сильную переговорную позицию «Системы», у которой не один претендент и нет спешки в продаже.

Об интересе Совкомбанка к приобретению части доли АФК «Система» в ПАО «Детский мир» "Ъ" рассказали источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в банковских кругах. Консультант рынка недвижимости, близкий к одной из сторон, в кулуарах открывшейся в Каннах MIPIM подтвердил "Ъ", что подобная сделка обсуждается. Об этом также слышал и источник "Ъ", близкий к «Детскому миру». По его словам, переговоры пока находятся на ранней стадии. «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира». Еще 14,03% управляет Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Остальные бумаги — в свободном обращении.

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в стране. На конец 2018 года сеть управляла 673 магазинами в России и Казахстане, а также четырьмя точками по продаже товаров для животных под вывеской «Зоозавр». Выручка «Детского мира» по итогам 2018 года выросла на 14,3%, до 110,9 млрд руб., год к году, чистая прибыль — на 36,3%, до 6,6 млрд руб.

По итогам прошлого года Совкомбанк занимал 13-е место в рейтинге «Интерфакс-100» по размеру активов (959,67 млрд руб.). На 18 декабря 2018 года основными акционерами банка были братья Дмитрий и Сергей Хотимские с долями 26,2% и 9,61% соответственно, следует из материалов на сайте ЦБ. В числе акционеров Совкомбанка также есть структуры РКИФ и РФПИ.

Два источника "Ъ" говорят, что Совкомбанк заинтересован в покупке у «Системы» около 25% «Детского мира». На закрытии торгов на Московской бирже 7 марта такой пакет стоил 16,32 млрд руб. исходя из цены 88,36 руб. за бумагу, а вся доля АФК — около 33,95 млрд руб. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко оценил возможную премию к рынку до 20%. Таким образом, Совкомбанку около 25% «Детского мира» может обойтись в 19,5 млрд руб. По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, желание банка ограничиться подобным пакетом может быть вызвано стремлением избежать обязательной оферты миноритариям. Но «Система», с другой стороны, заинтересована зафиксировать прибыль и потому рассчитывает полностью выйти из актива, отмечает он. Представители АФК и Совкомбанка отказались от комментариев. В РФПИ не ответили на вопросы "Ъ".

«Система» ведет переговоры о продаже доли в «Детском мире» с несколькими интересантами как минимум с середины 2018 года. Среди них назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова (см. "Ъ" от 5 сентября 2018 года ), а также группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Но переговоры успехом не завершились. Представитель «Сафмар» заявила "Ъ", что покупать долю в «Детском мире» группа не планирует. Связаться с представителями господина Керимова не удалось. В середине февраля 2019 года основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков допустил, что АФК может и не продавать пакет в ритейлере из-за его высоких темпов развития. Один из источников "Ъ" полагает, что «Система» сегодня может быть заинтересована в сделке только на своих условиях.

Для Совкомбанка покупка доли в «Детском мире» может стать не первой инвестицией, связанной с ритейлом. Сегодня банк совместно с X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») управляют на паритетных началах ООО «Цифровые технологии будущего». Эта компания развивает сеть постаматов «Халва» выдачи интернет-заказов в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», а также в отделениях Совкомбанка.

Но управляющий директор по методологии агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков полагает, что если Совкомбанк получит долю в «Детском мире», то в будущем перепродаст актив как непрофильный, чтобы избежать давления на обязательные нормативы. По его словам, сегодня сделки, когда банк выступает покупателем в интересах бенефициаров, происходят не часто. С одной стороны, поясняет господин Волков, участие банка дает возможность быстро аккумулировать необходимый объем средств, с другой — такие сделки привлекают внимание ЦБ, который подталкивает банки к снижению объема непрофильных активов.

Анатолий КОСТЫРЕВ, Алексей ПОЛУХИН, Халиль АМИНОВ