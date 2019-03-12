12.03.2019 10:30 664

Аналитики одной из крупных компаний-страховщиков подсчитали размеры убытков, которые несут клиенты от различных бедствий. Лидером рейтинга по сумме возмещения стали короткие замыкания, хотя в общей структуре страховых случаев они находятся лишь на пятом месте.

Результаты исследования "Ингосстрах" имеются в распоряжении "РГ". Для анализа сотрудники страховой компании использовали данные из собственной базы.

Исследование охватило все регионы страны. Было изучено более 140 тысяч договоров страхования имущества за 2018 год.

Пиковые периоды обращений различаются по видам рисков. Так, май, июль и ноябрь прошлого года отметились наибольшим числом заявлений о пожарах. По риску "умышленные действия третьих лиц" лидерами стали май, сентябрь и октябрь, а по риску "стихийные бедствия" — март.

Как говорится в отчете об исследовании, по количеству первое место в структуре заявленных убытков заняли повреждения водой. На них приходится около 65 процентов от всех заявлений. Далее следуют умышленные действия третьих лиц (12 процентов), стихийные бедствия (10), пожары (семь) и короткие замыкания (шесть). Последние и оказались самыми убыточными.

"По размеру возмещения за 2018 год лидирует риск короткого замыкания — выплаты до 120 миллионов рублей, — говорится в исследовании. — Это обусловлено значительным ущербом в случае происшествия по данной причине". Примечательно, что короткое замыкание становится причиной уничтожения не только недвижимости, но и техники.

Например, в мае прошлого года в Нижегородской области при проведении весенних полевых работ замкнуло проводку трактора CASE Magnum 340. В результате он вспыхнул. Огонь повредил основные элементы трактора.

Имущество клиента было застраховано, срок действия договора составлял один год. Кстати, он истекал в июне. Страховая сумма по нему превышала 36,7 миллиона рублей. Клиент получил за поврежденный трактор около 4,1 миллиона.

Другой пример: в прошлом году страховщики выплатили клиенту свыше 13 миллионов рублей в качестве возмещения за машину, поврежденную во время пожара. Это произошло в Иркутской области. Пожар вспыхнул в ремонтной мастерской, где находилась техника.

Житель Новосибирской области получил 5,05 миллиона рублей за сгоревший коттедж. ЧП произошло в Ордынском районе. В сентябре 2018 года там вспыхнул пожар. Экспертиза установила, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Огонь полностью уничтожил загородный дом и находившуюся рядом с ним беседку, а также частично повредил баню и гараж. К счастью, никто не пострадал. Хозяев не было дома.

К слову, лимит страхования по данному договору составлял 6,3 миллиона рублей. Стоит отметить, что в Новосибирской области пожары лидируют в списке страховых случаев, относящихся к загородной недвижимости. "Практика показывает, что страховые случаи с жильем — не редкость, — говорит соавтор исследования Александр Гогленков. — Сумму, потраченную на полис страхования, с лихвой может окупить выплата по одному страховому случаю".

В целом по стране по сумме страховых выплат вслед за короткими замыканиями идут риски повреждения водой (до 35 миллионов рублей), пожара (до 30 миллионов), умышленных действий третьих лиц (до 10 миллионов) и стихийных бедствий (до пяти миллионов рублей).

Например, в Тамбовской области собственник сгоревшего в июне 2018 года склада получил возмещение в размере 4,5 миллиона рублей. Этот пожар был признан страховым случаем. А в Перми владельцу производственного здания и оборудования, уничтоженных огнем в марте прошлого года, выплатили 27 миллионов рублей. Однако не только огненная стихия приносила бедствия.

"В течение 2018 года наиболее распространенными видами стихийных бедствий, в связи с которыми клиенты заявляли страховые случаи, являлись ураганы, наводнения, сильный ветер, град и удары молнии, — отмечают аналитики. — В частности, по риску "ураган" было заявлено 395 страховых случаев, по наводнению — 373, по риску "сильный ветер" — 126, в связи с градом — 75, ударом молнии — 66".

Так, жителю Краснодарского края страховщики выплатили свыше пяти миллионов рублей. Он пострадал от ЧС — в июне 2018 года прошел мощный град. Стихия разрушила несколько нежилых помещений, принадлежащих ему.

В другом случае там же при схожих обстоятельствах свыше 7,3 миллиона рублей страхового возмещения было выплачено владельцу птицефабрики, чьи строения тоже были повреждены во время того же сильного града.

Кстати, имущество этого клиента было застраховано не только от стихийных бедствий, но и от пожара, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, а также падения пилотируемых летательных объектов или их обломков.

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ