12.03.2019 10:40 858

Банк России обнародовал размер комиссий, которые будут уплачивать банки за привлеченных через маркетплейс ЦБ вкладчиков. Он составит 0,34% годовых от суммы привлеченного вклада. По мнению экспертов, для крупных банков с широкой филиальной сетью он является чрезмерным, поскольку там привлечение вкладчика стоит дешевле. Однако для небольших игроков, желающих выйти на новый рынок, освоиться в другом регионе или же быстро нарастить объем вкладов, такой процент может быть приемлемым.

Как стало известно "Ъ", в начале марта на встрече в Нижнем Новгороде с представителями кредитных организаций ЦБ впервые обнародовал размер комиссии, которую будут уплачивать банки за привлечение вкладчика через платформу маркетплейс. Об этом рассказали несколько участников встречи. Советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская заявила, что банк при привлечении вкладчика через маркетплейс заплатит оператору 0,24% от суммы вклада плюс 0,1% годовых. Оператором платформы, через которые будут привлекаться банковские депозиты, является Московская биржа. При этом, как было разъяснено участникам встречи, размер комиссии будет зависеть не от того, на какой период открыт вклад, а от того, сколько средств реально в нем находилось.

Отвечая на запрос "Ъ", в ЦБ подтвердили факт обсуждения тарифов обслуживания с банками как с потенциальными пользователями сервиса платформы. При этом там подчеркнули, что тарифную модель определяет платформа с учетом стоимости услуг витрин и реестра финансовых трансакций. В пресс-службе Московской биржи сообщили, что «модель маркетплейса предполагает единый тариф, уровень которого сейчас обсуждается с участниками рынка».

«Платформа маркетплейс как раз снижает стоимость дистрибуции финансовых продуктов для игроков, которые не могут себе позволить широкие рекламные кампании. Это шаг в сторону усиления конкуренции», - Сергей Швецов, первый зампред Банка России, 7 июня 2018 года.

Эксперты отмечают, что предлагаемый рынку тариф привлечения средств вкладчиков через маркетплейс может быть интересен далеко не всем игрокам. «Для крупных банков с большой сетью подобные тарифы будут не слишком привлекательны,— считает управляющий директор агентства "Национальные кредитные рейтинги" Станислав Волков.— Они привлекают средства через собственные отделения, и стоимость таких операций намного ниже». Опрошенные "Ъ" представители крупных банков называли суммы привлечения 0,6–2 тыс. руб. за вкладчика. «Впрочем, федеральным банкам в отдельных регионах, где они слабо представлены офисами, маркетплейс может быть интересен,— отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.— А также в случаях резкой потребности в фондировании».



Впрочем, крупные банки могут участвовать в проекте не только в погоне за вкладчиками. По словам предправления банка «Русский стандарт» Александра Самохвалова, сейчас мультиканальность является ключевым драйвером роста бизнеса, клиенты хотят, чтобы банк был представлен на всех ключевых площадках. По мнению старшего вице-президента ВТБ Юлии Деменюк, маркетплейс — это достойная площадка и для рекламы новых продуктов. В Тинькофф-банке отметили, что привлекательность маркетплейса будет зависеть не только от размера комиссии, но и от совокупности факторов — например, от объемов, а также от кросс-продаж других продуктов клиентам, которые были привлечены в этом канале.

Все опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в первую очередь проект будет интересен средним и малым банкам, а также тем, кто уже сейчас активно привлекает средства через интернет и агрегаторов. «Обнародованные затраты на такое привлечение сопоставимы с затратами на привлечение вкладов через интернет»,— уверен начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин. «При этом преимущество заключается в том, что банк платит только за открытый вклад,— отмечает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов.— Сейчас на сайтах-агрегаторах банк платит за каждую заявку».

Эксперты не исключают, что проект может стать привлекательным для банков, которые активно «пылесосят» рынок. «Банки с небольшой сетью готовы больше платить за привлеченные средства, особенно если необходимо показать в какой-то период активный рост»,— уверен Станислав Волков. По словам гендиректора финансового маркета «Юником24» Юрия Кудяркова, плата за привлеченного вкладчика в такое время у отдельных игроков может доходить до 50 тыс. руб. Эксперты отмечают, что у вкладчиков будет доверие к маркетплейсу в целом (как проекту ЦБ), тогда как конкуренция будет в основном по величине ставки. А у банков, нуждающихся в деньгах, они всегда выше.

Вероника ГОРЯЧЕВА