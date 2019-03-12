Рубль дорожает с оглядкой на динамику форекса в ожидании голосования Brexit

12.03.2019 11:00 391

Рубль подрос в начале биржевой сессии вторника, отыгрывая глобальный спрос на риск в надежде на положительный исход сегодняшнего голосования Brexit, а также в предвкушении стимулов для китайской экономики и заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Сдерживать укрепление могут покупки валюты Центробанком для Минфина и всплывшая накануне санкционная тематика.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,83, и рубль набирает 0,2 процента от уровней предыдущего биржевого закрытия, что в целом соответствует динамике развивающихся валют.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.25 МСК была вблизи отметки 74,10, и здесь рубль набирает 0,1 процента.

Пара евро/доллар сейчас растет на 0,1 процента, и котировки вблизи $1,1255.

Лидером же форекса с начала дня выступает британский фунт на фоне надежд рынка на то, что премьер-министр Британии Тереза Мэй добьется одобрения сделки о Brexit парламентом, после того как Еврокомиссия согласилась подправить соглашение.

Нефть марки Brent дорожает почти на четверть процента с начала дня ($66,73) благодаря высокому спросу и сокращению добычи во главе с ОПЕК, однако подъем ограничен из-за продолжающегося роста производства в США.

"Мы сохраняем позитивный настрой по отношению к рублю в краткосрочной перспективе", — сказал Максим Коровин из ВТБ Капитал.

В числе поддержки он называет, помимо динамики ЕМ-сегмента форекса, также благоприятные сезонные факторы для рубля (сильный текущий счет РФ в начале года), а также приток иностранных инвестиций в ОФЗ при текущем высоком уровне реальных российских процентных ставок.

Накануне российский Центробанк сообщил, что доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка рублевого госдолга в феврале выросла до 25,5 процента с 24,4 процента месяцем ранее.

Сегодня же около 16.00 МСК Минфин объявит параметры завтрашних аукционов ОФЗ.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН