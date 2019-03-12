12.03.2019 11:30 550

Представители крупного американского бизнеса могут бойкотировать Петербургский международный экономический форум из-за ареста основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, который вместе со своими коллегами по фонду обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, в связи с делом Baring Vostok никто из руководителей крупнейших американских компаний не планирует посещать форум, который состоится 6-8 июня.

По словам собеседников издания, в феврале с представителями американского бизнеса встретился посол США в России Джон Хантсман. На встрече он заявил, что не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом.

По словам источников FT, после того, как Калви в середине февраля оказался под арестом, несколько американских компаний отменили запланированные ранее бизнес-поездки в Россию. «Трудно переоценить то, как люди напуганы, и глубину их опасений, — сказал один из собеседников FT. — Люди обычно говорят себе, что что-то происходит с кем-то из-за того, что он не следовал правилам или был слишком вовлечен в политику. Причина, по которой на Калви завели уголовное дело, меняет правила игры. Если он в тюрьме, значит, это может случиться с каждым». Один из топ-менеджеров иностранной компании в Москве сказал изданию, что дело Калви наносит ущерб российскому инвестиционному климату, и отсутствие на ПМЭФ представителей международного бизнеса будет явным признаком этого.

В американском посольстве отказались от комментариев. Организаторы ПМЭФ отметили, что аккредитация на форум открыта до его начала, а американская делегация на мероприятии обычно одна из самых больших. В Baring Vostok заявили, что считают ПМЭФ важным событием, однако у фонда пока не было возможности принять решение о своем участии в нем в этом году.

Как отмечает FT, в прошлом году на ПМЭФ присутствовали топ-менеджеры восьми американских компаний, в том числе президент Boeing International Марк Аллен. Гостями форума также были посол Джон Хантсман и руководители энергетических компаний Total, BP, Royal Dutch Shell.

Власти США настороженно относятся к ПМЭФ c 2014 года, после присоединения Крыма к России и начала кризиса на востоке Украины. В 2014 году Белый дом обсуждал возможность бойкота мероприятия с представителями американского бизнеса. В 2016 году Госдепартамент США также призывал американских бизнесменов воздержаться от участия в форуме, указывая на «экономические и репутационные риски», которые связаны с контактами с высшим руководством страны, «попирающей фундаментальные принципы международного права путем военного вмешательства на территории соседнего государства».

Майкл Калви находится под стражей с февраля — суд арестовал его на два месяца, до 13 апреля. Бизнесмену предъявлены обвинения по части 4 статьи159 Уголовного кодекса («мошенничество в особо крупном размере в составе преступной группы»), наказание по которой составляет до 10 лет. Под арестом также находятся пятеро других фигурантов дела — менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и экс-предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев. Дело против них было заведено после того, как член совета директоров банка «Восточный» (Baring Vostok владеет в нем 51,6% акций) и миноритарий банка Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ. По его версии, в феврале 2017 года Калви, Зюзин и Дельпаль ввели его в заблуждение и смогли списать долг «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) перед «Восточным» на 2,5 млрд рублей через передачу банку 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). По словам Юсупова, для сделки стоимость этого пакета была оценена в 3 млрд рублей, в действительности она составляла 600 000 рублей. Калви считает, что его преследование связано с конфликтом Baring Vostok c другим крупным акционером «Восточного» — экс-владельцем банка «Юниаструм» Артемом Аветисяном. По мнению Калви, Аветисян опасается размывания своей доли в «Восточном» в результате докапитализации банка, а также «хочет создать переговорную позицию» для отказа Baring Vostok от требований в Лондонском арбитражном суде (там стороны спорят о якобы имевшем место выводе средств из «Юниаструма» перед слиянием с «Восточным»). Слова поддержки и несогласие с арестом Калви высказали высокопоставленные чиновники и бизнесмены, среди которых глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и многие другие.

Фонды Baring Vostok работают с 1994 года, они специализируются на прямых инвестициях в Россию и страны бывшего СССР. За 25 лет Baring Vostok вложил более $2,8 млрд в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине. Фонд инвестировал в компании самых разных отраслей: интернете, медиа и телекоммуникациях («Яндекс», онлайн-кинотеатр ivi, Avito, 1C, СТС Медиа, рекламный оператор Gallery), на потребительском рынке (ретейлер «ВкусВилл», онлайн-ретейлер Ozon.ru, сеть поликлиник «Семейный доктор»), на рынке финансовых услуг («Тинькофф банк»), строительном рынке (девелоперская группа «Эталон»).