12.03.2019 12:00 422

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год. Об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах (есть в распоряжении РБК). Основные положения данного указания подтвердил РБК глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, документ ЦБ направил для обсуждения в Госдуму.

Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования.

Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Порог, вероятно, будет соответствовать той предельной годовой сумме, которые неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге [принят в первом чтении], пояснил Аксаков. То есть речь может идти о 600 тыс. руб. вложений.

РБК направил запрос в ЦБ.

Какие ограничения предлагает ЦБ?

Как следует из указания ЦБ, для неквалифицированных инвесторов сделки будут ограничены:

суммой денежных средств, передаваемых в оплату;

совокупной стоимостью цифровых активов (например, токенов), которые передаются в обмен;

стоимостью переданных в обмен цифровых операционных знаков, под которыми могут подразумеваться криптовалюты (речь не идет о существующих криптовалютах, а только о криптовалютах, которые могут быть выпущены в России в рамках будущего закона).

При обмене цифровых активов друг на друга сумма сделки будет рассчитываться исходя из их номинальной стоимости.

Инвесторы смогут покупать цифровые активы, например токены, выпущенные российскими компаниями, без посредничества со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг. Тем не менее операторы обмена цифровых финансовых активов (банки, депозитарии и биржи), которые будут обеспечивать работу распределенных реестров, должны будут отслеживать все операции.

Операторы будут обязаны делиться друг с другом данными о совокупной стоимости, купленных неквалифицированным инвестором активов.

Что регулирует законопроект о цифровых активах

Законопроект о цифровых финансовых активах, который должен быть рассмотрен Госдумой во втором чтении 12 марта, регулирует в России финансовые отношения в цифровой сфере.

Аксаков уточнил, что рассмотрение может быть перенесено на неделю из-за необходимости внесения технических правок.

РБК ознакомился с последней версией законопроекта, подготовленной ко второму чтению. Подлинность основных положений подтвердили два источника, знакомые с подготовкой документа. В документе нет существенных изменений по сравнению с ноябрьской версией.

Новая версия законопроекта устанавливает, что банки, депозитарии и биржи в качестве операторов информационных систем, в рамках которых выпускаются токены, обязаны будут предоставлять информацию о цифровых активах по требованию судов, органов предварительного следствия, федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и т.д.

Законопроект в целом регулирует выпуск, учет и обращение активов, которыми являются выпущенные с использованием блокчейна цифровые права, включая обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, и права по цифровым эмиссионным ценным бумагам.

Выпускать такие активы смогут только работающие по российскому праву юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе иностранцы, внутри определенной информационной системы. Операторов таких систем ЦБ будет вносить в специальный реестр.

Купля-продажа цифровых активов и их обмен на токены другого вида смогут осуществляться только через кредитные организации или биржи.

Екатерина ЛИТОВА, Евгения ЧЕРНЫШОВА, Павел КАЗАРНОВСКИЙ