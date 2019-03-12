12.03.2019 15:30 803

Представим условного Василия Пупкина, у которого в 2007 году были рубли на покупку 100 тысяч долларов (2 млн 620 тысяч рублей). Если бы тогда он положил их на валютный вклад и, допустим, все это время получал по нему 1%, то по текущему курсу вся его сумма (112 682 доллара) превышала бы 8 млн рублей (8 361 041 рубль).

В случае если бы он положил деньги в рублях на депозит в надежный банк и получал все эти годы по 9% даже с нарастающим итогом, сейчас сумма была бы на миллион рублей меньше, чем при покупке валюты. Конечно, в этом примере много допущений: проценты усредненные. Да и 12 лет назад момент для входа в валюту был достаточно удачным. За этот период было две девальвации: в 2008-2009 годах и 2014-2015-м.

Если для чистоты эксперимента брать не одно десятилетие, а два, то ситуация будет схожей. Девальвация, которая началась в 1998 году, продолжалась до 2002 года. Затем пять лет курс укреплялся, после чего снова продолжил падение.

Конечно, важна точка входа, но общее направление одно. Главное правило — не входить в валюту на мощном падении рубля, а выходить из нее. Когда рубль крепнет — докупать и держать валюту.

Насколько вероятно, что такая тенденция продолжится? Можно ли говорить о том, что риск санкций полностью учтен рынком? Нельзя сказать, что он учтен на 100%, например, если воплотится жесткий сценарий с запретом на покупку госдолга, то рубль может резко уйти в район 70 рублей за доллар, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«В долгосрочном периоде более выгодно хранить в валютах развитых стран: в долларах и евро. Это связано с простым фактом, что инфляция в России растет все-таки намного быстрее, чем в США и Еврозоне. Соответственно, покупательная способность рубля теряется достаточно быстро. Более низкая покупательная способность рубля влечет и риски девальвации валюты. Плюс правительство, как известно, накапливает валюту в целях Фонда национального благосостояния, тем самым оно стимулирует ослабление рубля. Этот процесс будет продолжаться».

Бюджетное правило устроено таким образом, что при росте нефтегазовых доходов Минфин России увеличивает закупку валюты. То, что эти закупки могут существенно ослабить рубль, больше похоже на конспирологическую теорию: Минфин может на этом как заработать, так и потерять. Сейчас на рынке такая ситуация, что рублевые инструменты для инвестирования могут оказаться интереснее, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынках «Металлинвестбанка» Сергей Романчук.

Сергей Романчук

руководитель операций «Металлинвестбанка» на валютном и денежном рынках

«До 2014-2015 годов процентные ставки практически всегда находились в области отрицательных величин, реальные процентные ставки. Процентные ставки были ниже уровня инфляции, если мы говорим о безрисковых ставках. Сейчас же они выше уровня инфляции, причем заметно. Такая ситуация является залогом того, что рубль при сохранении жесткой бюджетной дисциплины, бюджетного правила, скорее всего, будет достаточно крепким. Если смотреть на перспективу, вполне вероятно, что России придется пройти через очередной социально-политический и экономический кризис, связанный с отсутствием идеи развития. Рецессия продолжается, нет никаких перспектив, чтобы поменять ситуацию».

Это прогнозы, а факты таковы: акции «Нижнекамскнефтехима» взлетели накануне на 50%, после того как совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере почти 20 рублей на акцию (19,94 рубля на акцию), то есть до взлета ожидаемая дивидендная доходность была около 33%. По окончании торгового дня она была на уровне 21%. Если бы Василий Пупкин каждый год мог рассчитывать на такую доходность, он ни за что не перешел бы в доллары.

Надежда ГРОШЕВА

