12.03.2019 17:30 412

Прибыль TCS Group Олега Тинькова (объединяет Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование») составила в 2018 году 27,1 млрд рублей, увеличившись на 43% по сравнению с прошлым годом (19 млрд рублей). Это рекордный показатель в истории группы. В 2016 году финансовый результат составил 11 млрд рублей. Годовой показатель чуть превысил консенсус-прогноз «Интерфакса», который составлял 26,8 млрд рублей.

В 2019 году группа планирует заработать 35 млрд рублей, нарастив кредитный портфель, который достиг 235 млрд рублей в 2018 году, на 40%. За прошлый год кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 50% с 129,7 млрд рублей. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 40,8% и составил 234,7 млрд рублей.

Тинькофф Банк по итогам 2018 года занимает 24-е место по размеру активов в ренкинге «Интерфакс-100». Олегу Тинькову принадлежит 47,3%, менеджменту — 5,6%, в свободном обращении — 47,1%, говорится на сайте банка.

Больше роста — меньше дивидендов

Агрессивные планы по росту бизнеса привели к тому, что акционеры будут получать меньше дивидендов. В конце 2018 года группа утвердила новую дивидендную политику — с 1 апреля 2019 года акционерам будет поступать 30% от квартальной чистой прибыли вместо 50%, как это было ранее. За прошедший год у банка норматив достаточности собственных средств снизился на 2,4 процентных пункта с 16,3% до 13,9%. Хотя этот уровень можно считать приемлемым, так как среднее значение по системе — 12,2%, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, банку приходится думать о предстоящих ужесточениях регулятора по отношению к необеспеченным кредитам.

«Снижение капитала связано с двумя вещами — уверенный рост кредитного портфеля банка и действие регулятора по охлаждению рынка потребительского кредитования. Чтобы капитал оставался на приемлемом уровне, было принято решение меньше капитала направлять акционерам, и больше — на защиту бизнеса», — пояснил финансовый директор Тинькофф Банка Илья Писемский.

Банк России постоянно выражает свою обеспокоенность ростом в сфере потребительского кредитования, в МЭР и вовсе считают , что ситуация в этом сегменте может плохо сказаться на экономической динамике. Банк России поступательно увеличивает коэффициенты повышенного риска для розничных кредитов — очередное изменение «тарифов» произойдет в апреле 2019 года. От Тинькофф Банка это изменение потребует как минимум 1 процента от капитала, сказал Писемский.

«Наше решение по дивидендной политике надо рассматривать в общей стратегии наращивания бизнеса, — говорит вице-президент Тинькофф Банка по корпоративному финансированию Сергей Пирогов. «Мы считаем, что с учетом планов по наращиванию кредитного портфеля и изменению регуляторного фона новая дивидендная политика лучшим образом соответствуют этой стратегии», — сказал он во время конференц-кола для журналистов.

От пластика к POS-кредитам

По итогам года порядка 73% кредитного портфеля приходится на кредитные карты, а уже 27% — на стандартные потребительские кредиты, POS, кредиты под залог недвижимости, перечислил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. Второй сегмент — это продукты с низкой базой, что дает возможность увеличить их в 2019 году в структуре портфеля, отмечает Хьюз. Банк также ожидает сильные результаты в 2019 году по комиссионным доходам — порядка 6-10 млрд рублей, что должно составить менее 30% от структуры прибыли.

На рынке кредитных карт банк занимает второе место — после Сбербанка с долей рынка 12,2%, согласно данным Frank RG. Доля Сбербанка — 43,4%, у Альфа-банка — 11,2% рынка.

Банк, даже несмотря на высокие темпы роста, все равно показывает невысокую долю на рынке розничного кредитования, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Если взять весь рынок необеспеченного потребительского кредитовая, то доля Тинькофф Банка составляет всего 2,8%. Весь рынок беззалогового кредитования составляет по итогам 2018 года 7,1 трлн рублей, из которых 5,6 трлн — это кредиты наличными, а 1,5 трлн рублей — кредитные карты, приводит цифры Монастыршин. Но эти данные означают, что потенциальный рост у банка есть хотя бы за счет перетока сегмента из кредитов наличными.

Конкуренция в сегменте беззалогового кредитования высока, но рынок беззалогового кредитования быстро рос за счет последнего тренда по снижению ставок, говорит Дмитрий Монастыршин. Например, в 2016 году на кредиты наличными приходилось 4,3 трлн рублей, а на кредитные карты — 1,2 трлн рублей. Банки видят, что это более маржинальный вид бизнеса, чем работа, например, с корпоратами и ипотекой, и крупные банки стремятся наращивать этот сегмент, считает Монастыршин.

Вероятно, Тинькофф Банк продолжит отбирать долю рынка у других розничных игроков, полагает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. «ЦБ повышает риск-веса по необеспеченным потребительским кредитам — это ограничивает возможности роста в сегменте для игроков с низкой достаточностью капитала. «Тинькофф» планирует в полной мере этим воспользоваться, собственно, для этого они решили снизить дивиденды начиная с 1 апреля 2019 года», — полагает Кипнис.

В зоне риска

Бурный рост, который демонстрирует Тинькофф Банк, диссонирует с политикой ужесточения регулирования потребительского кредитования, которую устанавливает ЦБ, говорит старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. «Мы видим, что «Тинькофф» проходит мимо этого сопротивления (ЦБ росту потребкредитования). Главный вопрос — что будет, если регулятор предпримет какие-то более жесткие меры для сдерживания роста потребкредитования. Тогда рост показателей банка будет более скромным», — считает Порывай. По словам эксперта, другой риск заключается в том, что население берет кредиты не от хорошей жизни и рано или поздно это может привести к росту просрочки — реальные доходы населения падают уже несколько лет подряд, что в конечном итоге может привести к росту стоимости риска: сейчас она составляет 6%, а по итогам 2019 года банк прогнозирует этот показатель на уровне 6-7%.

Но Кипнис считает, что бизнес-модель Тинькофф Банка изначально заточена под возможность брать на себя высокие кредитные риски. «Кроме того, рост происходит в первую очередь за счет роста клиентской базы, не за счет наращивания лимитов по уже существующим клиентам — средняя задолженность на клиента у банка из года в год практически не меняется. Это более безопасная стратегия», — говорит Кипнис. Кроме того, в последние годы банк существенно нарастил предложение дебетовых продуктов, которые помогли привлечь почти половину всей клиентской базы (4,5 млн клиентов). Благодаря этому у банка появилась возможность перекрестной продажи этим клиентам кредитных продуктов, несущих существенно меньшие риски для банка, заключил Кипнис.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

