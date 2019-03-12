12.03.2019 18:57 363

Как узнал «Коммерсант», бюджетные деньги, выделенные на субсидирование лизинга коммерческой техники, закончились. Лизинговые компании просят правительство выделить дополнительные средства, автоконцерны их поддерживают, говоря, что в среднем на программу господдержки приходилось 80—90% всех продаж коммерческой техники в лизинг. Иначе источники «Коммерсанта» в автопроме опасаются падения рынка коммерческой техники.

Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА, объединяет большинство компаний сектора) попросила у Минпромторга (письмо есть у "Ъ") дополнительное финансирование льготного автолизинга. В ОЛА говорят, что основные игроки выбрали бюджетные лимиты всего за месяц работы программы, перезапущенной в конце января, за счет отложенного спроса 2018 года. В ОЛА подчеркивают, что госсубсидирование помогло лизинговому рынку в кризисные годы, а также поддерживает спрос на технику и стимулирует автоконцерны к разработке и производству новых моделей.

Программа льготного автолизинга действует с мая 2015 года. Субсидируется авансовый платеж в 10% стоимости машины, но не более 500 тыс. руб. Для программ «Российский тягач» и «Свое дело» (для субъектов малого и среднего бизнеса) скидка составляет 12,5%. В июле 2018 года льготный лизинг продлен до 2020-го. В 2017 году на программу было выделено 13,75 млрд руб., в 2018-м — 6,1 млрд руб. В 2019-м — 4,9 млрд руб., из них 2,9 млрд на колесную технику, еще 2 млрд руб.— на автобусы.

В 2018 году господдержка лизинга была израсходована к апрелю, говорят источники "Ъ". Это не касается автобусов, по которым в 2019 году допфинансирование также не потребуется, говорят собеседники "Ъ".

В ВТБ (его лизинговая компания — не член ОЛА) "Ъ" сказали, что поддерживают инициативу по выделению дополнительного финансирования, отмечая востребованность программы со стороны малого и среднего бизнеса. Кроме того, НП «Лизинговый союз», председатель совета которого — гендиректор «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер, направило аналогичное обращение. Речь идет о письме вице-премьеру Дмитрию Козаку (есть у "Ъ"), в котором говорится, что объемов поддержки лизинга коммерческой техники хватит до 1 марта, а «с учетом непростой ситуации» на авторынке программы госсубсидирования важны: они могут увеличить продажи коммерческой техники, а также поспособствуют снижению транспортных издержек в экономике.

В КамАЗе "Ъ" сказали, что с помощью господдержки сегодня продается до 80% техники, реализованной в лизинг. Бюджет программы, по оценкам концерна, еще не исчерпан, но закончится в марте. Впрочем, источник "Ъ" в автопроме говорит, что лизинговые компании остановили прием заявок на коммерческий транспорт по программе льготного лизинга. Саму программу он называет самым эффективным инструментом: в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) в лизинг продается 40–45% техники, из них около 90% продаж в 2018 году — с использованием программы льготного лизинга.

Прекращение действия льготного лизинга вместе с сокращением объема господдержки газомоторной техники может привести к падению рынка коммерческого транспорта на 15%, продолжает собеседник "Ъ". Он отмечает, что дополнительное финансирование льготного лизинга может компенсировать падение спроса на технику.

Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что наибольшее влияние на продажи коммерческой техники оказывают рыночные факторы: например, крупные инфраструктурные проекты. По базовому прогнозу в «Автостате» ожидают сохранения объемов рынка на уровне прошлого года. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает сокращения рынков грузовиков и LCV примерно на 2% без господдержки. Руслан Булатов из Fitch Ratings отмечает, что в первый год реализации программы господдержка оказала значительный эффект на рынок лизинга, в том числе за счет перераспределения части спроса с других продуктов, например, кредитования. При этом за счет исключения из программы легковых автомобилей и сокращения финансирования в 2017–2018 годах объемы сделок с использованием субсидий были несущественны, говорит он: «В среднем это около 10–20% в общем объеме сделок, для компаний, которые работают только с коммерческой техникой — выше». Отсутствие господдержки сегодня не окажет существенного влияния на спрос как на лизинговые услуги, так и на автомобили, считает он.



Ольга НИКИТИНА