13.03.2019 08:30 639

В ближайшую неделю на динамику рубля могут повлиять итоги заседаний по вопросам денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка России, считают аналитики. На более дальнюю перспективу у российской валюты остаются факторы поддержки, которых, впрочем, надолго может не хватить.

Риторика Банка России на заседании по ставке 22 марта может стать дополнительным сигналом для инвесторов по дальнейшей траектории монетарной политики, указывает заместитель гендиректора "Газпромбанк — управление активами" Евгений Романов. Решения ФРС по ставке (20 марта) будут важны для валют развивающихся стран, но рынок в целом не сомневается в сохранении ставки и мягкой риторики регулятора в США, добавляет он.

Очень важными будут комментарии представителей ФРС по итогам заседания, поскольку в случае существенного расхождения реальных заявлений от рыночных ожиданий может последовать значительная переоценка рисков, говорит Романов. От Банка России же инвесторы ждут в целом консервативной риторики, однако последние макроэкономические данные, в первую очередь по инфляции, могут позволить ЦБ дать намеки на возвращение к циклу снижения ключевой ставки уже в конце 2019 года, считает аналитик.

"Подобное развитие событий может позитивно сказаться на спросе нерезидентов на ОФЗ и, как следствие, оказать поддержку национальной валюте", — полагает Романов.

Внимание рынков будет сконцентрировано на позиции американских монетарных властей по снижению объемов баланса ФРС. Если конкретика по этому вопросу будет получена, то аппетит к покупке риска может продолжить свой рост, оказав в том числе поддержку рублю, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, в целом в перспективе ближайших полутора недель российской валюте удастся сохранить боковое движение в диапазоне 65,5-66,5 рубля за доллар.

Набор факторов поддержки в виде продолжения роста нефтяных цен, ограниченного давления на рубль со стороны рыночных закупок валюты в условиях сезонно высокого профицита счета текущих операций, скорее всего, позволит рублю оставаться условно инертным к негативному воздействию, говорит Покатович. При этом, по его словам, геополитические риски в отношении России продолжат нарастать, а запасов прочности российской валюты в условиях постоянной санкционной эскалации может хватить лишь до начала апреля.

Роман МАРКЕЛОВ