13.03.2019 08:40 453

Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры на островах Русский и Октябрьский во II квартале 2019 года. Об этом «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов. Также знаковым для отечественных налоговых гаваней должен стать перевод с острова Джерси холдинга En+ Олега Дерипаски, который ожидается уже в июле, сообщил «Известиям» источник в правительстве, знакомый с ходом процедур переоформления. В ближайшие годы в Россию из зарубежных офшоров могут переехать еще несколько десятков крупных компаний, так как риски деятельности в иностранных юрисдикциях продолжают расти, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.

Переедут на острова

В процессе перерегистрации в специальные административные районы (САР — так называемые офшоры) на островах Русском в Приморском крае и Октябрьском в Калининградской области находятся девять компаний. Они должны перейти в Россию до конца II квартала 2019 года. Все эти организации пока прописаны на Кипре, рассказал «Известиям» Илья Торосов, не уточнив название и профиль компаний. По его словам, кроме них еще ряд организаций планируют редомициляцию (перевод юрлица из одной юрисдикции в другую) до середины этого года.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, переезд структур Олега Дерипаски должен быть завершен до конца июля 2019 года. Минэкономразвития ожидало перерегистрации одной из дочерних структур бизнесмена в начале октября прошлого года, говорил ранее глава ведомства Максим Орешкин. Затем в ноябре был анонсирован перевод всей группы En+ Олега Дерипаски с острова Джерси в Россию. В пресс-службе En+ отказались от комментариев.

Другой источник «Известий», знакомый с ситуацией, рассказал, что в конце прошлого года Минэкономразвития организовывало закрытую встречу с представителями крупного российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом. Там присутствовали примерно 30 компаний, заинтересованных в перерегистрации. В министерстве оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, сколько резидентов они ожидают в САР в ближайшие годы.

Десятки переезжающих

По словам Ильи Торосова, чтобы ускорить «освоение» российских офшоров, в них планируется ввести дополнительные послабления. Например, медицинским учреждениям, обладающим лицензией ОЭСР, может не понадобиться аналогичное удостоверение в рамках российского законодательства. Также закон о САР хотят сделать более лояльным по отношению к криптовалютам, чем общефедеральное регулирование этой области. Может появиться и льготное налогообложение морских судов, зарегистрированных в специальном реестре, отметил замминистра.

Массовая перерегистрация в российские САР маловероятна, так как для многих холдингов важно сохранить иностранную «природу» своих ценных бумаг, полагает партнер PwC Михаил Филинов. Редомициляция означает, что выпущенные компанией ценные бумаги, например, из европейских превратятся в российские. А для инвесторов имеет существенное значение, к какой юрисдикции относятся их акции или облигации. Впрочем, в ближайшие годы, по оценкам PwC, на российские острова могут переехать несколько десятков компаний.

По мнению партнера KPMG Виктора Калгина, вернуться в Россию потенциально могут сотни компаний, однако в ближайшей перспективе сложно ожидать такого наплыва резидентов САР — законодательство еще недостаточно проработано и проверено на практике.

Несмотря на скромное количество «репатриантов», их переезд в любом случае позитивно скажется на российской экономике, так как они, скорее всего, переведут и часть средств на счета в отечественных организациях, полагает партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. Предприятия с российскими корнями находятся под постоянным подозрением, поэтому зарубежные регуляторы, банки, аудиторы и юридические фирмы вводят для них новые дополнительные процедуры подтверждения благонадежности и добросовестности. Таким предприятиям выгоднее перевести по крайней мере часть своих операций из-за рубежа в Россию, чем продолжать преодолевать сложности там.

После начала обмена информацией между налоговыми службами России и иностранными юрисдикциями, прежде всего офшорными, у бизнеса появился еще один весомый повод переехать. Если компания зарабатывает в России, а налоги платит в другой стране, то ФНС может предъявить претензии за уклонение от уплаты налогов по месту фактической деятельности, пояснил Виктор Калгин. Он полагает, что это грозит бизнесу более высокими потерями, чем процедура перерегистрации из зарубежных офшоров в российские.

Другой повод вернуться в Россию — это растущее политическое давление, добавил эксперт. С одной стороны, компании могут косвенно или напрямую оказаться под санкциями и лишиться части активов в случае сохранения «прописки» в за рубежом. С другой, сами офшоры всё менее лояльно относятся к структурам, которые не ведут реальной экономической деятельности, а существуют исключительно для распределения денежных потоков между акционерами.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Инна ГРИГОРЬЕВА