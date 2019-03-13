13.03.2019 08:50 460

В этом году в нескольких российских регионах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует запустить "федеральный тарифный светофор", рассказали "РГ" в пресс-службе регулятора. Система должна автоматически исключить грубые нарушения, когда одна компания, работая в двух регионах в сопоставимых условиях, необоснованно повышает тарифы на услуги. Это один из способов борьбы антимонопольщиков с произволом "коммунальных монстров", о котором недавно напомнил глава ФАС Игорь Артемьев.

По большинству коммунальных платежей население России переплачивает примерно 100 процентов себестоимости, то есть услуги ЖКХ для них обходятся в два раза дороже, заявил Артемьев в интервью НТВ. Например, в схожих климатических условиях в соседних областях тарифы для водоканалов могут отличаться более чем в 50 раз. "Как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию (РЭК) и так далее", — рассказал Артемьев.

По федеральному закону об электроэнергетике тарифы территориальных электросетевых организаций регулируют именно РЭКи, которые ответственны за экономически обоснованные уровни этих тарифов. Сети могут оспорить решение РЭК через суд или досудебное рассмотрение через ФАС. Но когда антимонопольная служба введет "тарифный светофор", РЭК будет обязана направить проект тарифных решений до утверждения на проверку в ФАС, поясняет директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Золотова.

Речь о программном обеспечении, которое проводит автоматический анализ ошибок региональных органов при установлении тарифов. РЭКи заполнят в отношении каждой организации электронные шаблоны-таблицы с параметрами тарифного решения. Анализировать данные будет программа, исходя из встроенных функций поиска ошибок. Результат выглядит как "светофор": ячейки таблиц в красном цвете обозначат наличие грубой ошибки, в желтом — существенное отклонение, требующее обоснования, в зеленом — значение допустимо.

Пилотные проекты в сфере электроэнергетики ФАС планирует запустить в этом году, в числе "пилотов" могут быть регионы, которые сами вышли с такой инициативой, например, Курганская и Мурманская области, рассказал "РГ" заместитель руководителя ФАС Виталий Королев. Если опыт признают успешным, то распространят систему и на другие сферы жилищно-коммунального сектора.

В ноябре-декабре этого года регионы смогут примерно оценить действие "тарифного светофора", считает Виталий Королев. "Самый главный эффект, который мы ожидаем, — это снижение нарушений при ценообразовании, а также формирование экономически обоснованных тарифов, их оптимизация и их сдерживание. Основная задача — это настроить программный комплекс и протестировать его, — говорит замглавы ФАС. — Все решения по тарифам будут предварительно проверяться и только после проверки на федеральном уровне будут утверждены в субъекте РФ. Рассчитываем автоматизировать эту работу по проверке к 2020 году".

В прошлом году правом установить тарифы выше предельных уровней, определенных ФАС, воспользовались десять регионов, в 2017 году — 15. Регулятор считает, что с этим надо бороться. Правительственный законопроект, который ограничит регионы в превышении, был внесен в Госдуму в начале марта. Он фактически легализует красный и желтый цвета "тарифного светофора".

В 2018 году правом повысить тарифы более чем на уровень инфляции воспользовались 10 регионов. С "тарифным светофором" сделать это будет сложнее

В целом реформированные основы тарифообразования будут базироваться на сравнительном анализе затрат компаний, или эталонном методе. "В зависимости от технических, географических параметров планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне власти. Это будет являться первой частью тарифа. Вторую часть тарифа планируется устанавливать на региональном уровне с учетом необходимости вложения инвестиций в целях сбалансирования итогового тарифа", — говорится в позиции ФАС о том, как предотвратить нарушения в сфере тарифного регулирования.

Последние расчеты ФАС показывают, что в 2/3 регионов тарифы завышены, если исходить из эталона. Правда, снижать ли тарифы — вопрос открытый. Разницу между текущим тарифом и эталоном ФАС предлагает направлять на инвестиции в той компании, где выявлены отклонения.

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ