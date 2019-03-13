13.03.2019 09:10 491

Власти устраняют несправедливость, допущенную в отношении малоимущих пенсионеров. До 1 июля этой категории граждан произведут перерасчет пенсий, и впредь индексация будет справедливой — выше прожиточного минимума. Соответствующий законопроект правительства Госдума единогласно приняла в первом чтении.

Индексация пенсий, прошедшая 1 января, повлекла за собой увеличение размера пенсии, но одновременно и сокращение (или даже исчезновение) доплаты для тех пенсионеров, которые ее получают. Речь о малоимущих гражданах, которым доводят пенсии до "минималки" при помощи дополнительных выплат. В итоге ряд пенсионеров не увидели обещанное повышение в среднем на 1 тысячу рублей.

В ответ на поручение президента, который обратил внимание на несправедливость, правительство предлагает изменить действующую модель индексации. "Сначала предлагается устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, — пояснил замглавы минтруда Андрей Пудов. — А уже затем осуществлять индексацию пенсий и ежемесячных денежных выплат".

Таким образом, материальное обеспечение неработающих пенсионеров в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты в текущем году, резюмировал он.

Если закон будет принят, то его нормы будут иметь обратную силу и начнут действовать с 1 января 2019 года. Суммы пенсионных выплат будут рассчитаны заново, и пенсионеры смогут получить невыплаченное ранее. Андрей Пудов уточнил, что перерасчет предполагается завершить к 1 июля. Размер надбавки к пенсиям будет зависеть от региона — где-то он не достигнет 500 рублей, а где-то превысит 1 тыс. рублей, сказал Пудов. В среднем по России величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году составляет 8 тыс. 846 руб.

Фактически данная инициатива гарантирует, что все российские пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение коснется более четырех миллионов человек. Он назвал важным, что после принятия данного закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически.

Татьяна ЗАМАХИНА