13.03.2019 09:30 461

Минстрой предложил изменить критерии включения обманутых дольщиков в реестр и правила ведения реестра. Об этом говорится в проекте приказа, которое министерство разместило на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В реестр предлагается не включать, а также исключить из него тех обманутых дольщиков, которые получили выплату по договору о долевом строительстве (ДДУ) за счет поручившегося банка или страховой компании. Таким образом, обязательства по защите их интересов выполнены.

Также не будут включаться в реестр дольщики, которые получили право требования по ДДУ по договору уступки уже после того, как дом стал проблемным и по нему начался вестись реестр обманутых покупателей. Таким образом министерство намерено бороться с мошенническими схемами, направленными на получение выплат и квартир.

Из критериев планируется убрать правило, что проблемным может быть признан только объект, в который застройщик не вкладывал средства в течение двух последовательных отчетных периодов. Так как это является основанием для застройщиков поддерживать видимость деятельности даже при минимальном движении средств по счетам.

Ирина ЖАНДАРОВА