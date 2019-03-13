13.03.2019 09:50 623

Объем жилищного строительства в 2018 году снизился на 4,9 процента, до 75,3 миллиона квадратных метров жилья. Однако год сложно назвать провальным.

В некоторых регионах случился настоящий строительный бум. Держали рынок на плаву ипотека и цены. Максимальный рост показал Севастополь, где жилья было построено на 68,8 процента больше, чем годом ранее. Хотя абсолютный объем здесь небольшой, но Севастополь вошел в тройку лидеров по ценам квартир (вместе с Москвой и Петербургом), потому и строят больше. Увеличение объемов также показали другие регионы, где строят не так много — Коми (на 30,3 процента), Приморский край (29,5), Алтайский край (24,8), Карелия (19,1). Росли и "рынки-гиганты": Санкт-Петербург (на 11,7 процента) и Москва (3,6). Больше всего жилья в стране возведено в Московской области — 8,7 миллиона квадратных метров. Регион не утратил лидерство даже при снижении объема строительства на 3,2 процента. Сильнее всего этот показатель упал на Чукотке (на 61,7 процента), в Дагестане (55,4) и Еврейском АО (54,2).

При этом новостройки в среднем по стране прибавили в цене 6,3 процента, вторичное жилье — 4,1 процента. Сильнее всего цены выросли на новостройки Сахалинской (на 21,9 процента), Челябинской (14,9) и Тюменской (11,9) областей — там, где в предыдущие годы стоимость недвижимости сильно падала. Там, где жилье и так самое дорогое, цены росли умереннее: на 6,1 процента в Москве, 7,7 в Московской области и 6,5 в Санкт-Петербурге.

Повышение стоимости жилья в большинстве городов продолжается и в первые месяцы 2019 года. В феврале цены выросли в 98 из 136 городов, говорит исследование портала Domofond.ru. Наибольшая прибавка у новостроек Ялты (14,5 процента за месяц). Риелторы уверяют — на рынке Крыма сказалось строительство Крымского моста

За первые два месяца цены в новостройках выросли в среднем по России на 3,14 процента, до 55,6 тысячи рублей за квадратный метр. Свою роль сыграли повышение ставки НДС, новости о переходе застройщиков на эскроу-счета, которые торопят покупателей с выбором.

С конца прошлого года квартиры в новостройках дорожают быстрее, чем жилье на вторичном рынке

В Москве средние цены по итогам первых двух месяцев выросли на 8 процентов и достигли 226,5 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место по стоимости квадратного метра у Ялты (120,3 тысячи рублей), опередившей Санкт-Петербург, у которого теперь третье место (120,3 тысячи рублей). Дешевле всего новостройки стоят в Нальчике (29,6 тысячи рублей), в Саратове и Брянске цена "квадрата" не превышает 34 тысяч рублей.

На вторичном рынке больше 10 процентов цена недвижимости выросла только в Адыгее (на 15,5 процента). Вторичные квартиры продемонстрировали взрывной рост цен осенью 2018 года, сразу после повышения ипотечных ставок.

Инфографика: "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Жандарова



Ирина ЖАНДАРОВА

