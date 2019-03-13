13.03.2019 10:00 499

Кипрская компания Crispian Investments Limited Романа Абрамовича и Александра Абрамова выставила на Мосбирже 1,25% горно-металлургической компании «Норникель». Forbes ознакомился с предложением инвесторам.

Компания продает бумаги ниже рынка — ценовой ориентир составляет 13,45 тысяч рублей за акцию при рыночной стоимости 14,38 тысяч рублей на Московской бирже на момент закрытия торгов 12 марта. Исходя из ценового ориентира, за 1,25% «Норникеля» Crispian может выручить 26,9 млрд рублей. В течение двух месяцев Crispian не сможет предлагать инвесторам новые бумаги.

Crispian Investments Ltd. владеет 6,3% «Норникеля». Компания стала акционером «Норникеля» в 2012 году с условием, что не будет снижать свою долю до уровня менее 2,5% в течение пяти лет. Таким образом был улажен многолетний конфликт между UC Rusal Олега Дерипаски (сейчас владеет 27,8% «Норникеля») и «Интерросом» Владимира Потанина (34%). По прошествии пятилетнего срока компания могла продать свой пакет на бирже либо откликнуться на предложение третьей стороны.

В декабре 2017 года, после истечения пятилетнего срока, Crispian решила продать большую часть своего пакета в «Норникеле» — компания получила от Владимира Потанина предложение о продаже 3,99% за $1,47 млрд ($234 за акцию). В соответствии с акционерным соглашением Crispian сделала предложение UC Rusal и Whiteleave Holdings (через нее Потанин владеет долей в «Норникеле») — на тех же условиях выкупить 4% пропорционально их долям в металлургической компании (таким образом, UC Rusal и Whiteleave получали возможность выкупить у Crispian 1,9% и 2,1% «Норникеля» соответственно).

Однако UC Rusal оспорила сделку в Высоком суде Лондона — суд принял сторону алюминиевой компании в связи с тем, что Crispian получила первоначальное предложение не от сторонней структуры, а от компании Потанина, Bonico Holdings, что противоречило акционерному соглашению.

При этом до решения суда «Интеррос» успел купить у Crispian 2,1% «Норникеля» за $770 млн, но эту сделку в итоге пришлось развернуть.

UC Rusal и представитель Абрамовича Джон Манн отказались от комментариев.

Анна МИХЕЕВА, Forbes Contributor, Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

