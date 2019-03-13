13.03.2019 10:10 482

По данным Росстата, 70 российских регионов исполнили свои консолидированные бюджеты с превышением доходов над расходами. Общий агрегированный профицит бюджетов составил 510 миллиардов рублей. Это рекордные показатели как минимум за последние 17 лет, отмечается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".

В 2018 году профицит консолидированных бюджетов был в 38 регионах. До 2018 года максимальное количество профицитных бюджетов достигнуто в 2006 году — 54 региона. Минимальное количество профицитных регионов было в 2013 году — шесть, пишет в обзоре младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов "Эксперт РА" Александр Шураков.

По абсолютному профициту консолидированного бюджета лидерами стали Москва (61,5 миллиарда рублей) и регионы "Тюменской матрешки", суммарный профицит консолидированных бюджетов которых составил 123,8 миллиарда рублей (36,8, 41,3 и 45,8 миллиарда рублей у Тюменской области, Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого автономного округа соответственно), указывается в обзоре.

Максимальный уровень дефицита у консолидированного бюджета Мордовии (-7 миллиардов рублей). По сравнению с прошлым годом такое исполнение бюджета можно назвать "улучшением ситуации" — в 2017 году дефицит составил -10,1 миллиарда рублей, отмечает Шураков. По его словам, основные факторы рекордных профицитов — рост федеральных дотаций и прибыли в добывающем секторе, а также сдерживание бюджетных инвестиций.

В 2018 году доходы консолидированных бюджетов выросли на 1,6 триллиона рублей (15,2 процента). Наибольший вклад в рост совокупных доходов внесли прирост поступлений по налогу на прибыль (577 миллиардов рублей), НДФЛ (402 миллиарда рублей) и федеральных дотаций (276 миллиардов рублей). "Так как существенная часть федеральных дотаций направляется на выплату зарплат бюджетникам, то вклад дотаций в прирост доходов еще выше — они возвращаются в консолидированные бюджеты в виде НДФЛ с зарплат бюджетников", — отмечает Шураков.

По итогам года суммарный объем дотаций, которые федеральный бюджет перечислил регионам, впервые превысил триллион рублей. Особенность 2018 года в том, что дотации получили все регионы, включая Москву и Тюменскую область. Основной рост дотаций пришелся на обеспечение сбалансированности бюджетов, увеличились и дотации на компенсацию допрасходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Инвестиции

Начиная с 2019 года ожидается существенный рост бюджетных инвестиций, финансируемых через региональные бюджеты, отмечает Александр Шураков. Рост будет обусловлен реализацией новых майских указов 2018 года.

Во многом эти инвестиции будут фондироваться трансфертами из федерального бюджета, а требуемый уровень софинансирования со стороны региональных бюджетов будет небольшим (вплоть до двух процентов). По сути, задача региональных властей будет заключаться в финансировании необходимой документации, а сами капитальные расходы будет финансировать федеральный центр, говорит Шураков.

Если такие пропорции софинансирования капитальных расходов будут соблюдены, то увеличение бюджетных инвестиций в составе консолидированных бюджетов регионов не приведет к росту бюджетных дисбалансов и ухудшению кредитного качества регионов и муниципалитетов, считает аналитик.

Также рост расходов на повышение зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами 2012 года не оказал существенного негативного влияния на бюджеты регионов, говорит Шураков. В целом фонд оплаты труда майских бюджетников с учетом социальных взносов в 2018 году увеличился на 532 миллиарда рублей. Но так как часть этих расходов возвращается в региональные бюджеты в виде НДФЛ, то чистый рост расходов на фонд оплаты труда и социальные взносы составил примерно 479 миллиардов рублей.

"Этот рост был профинансирован в том числе за счет увеличения дотаций, о котором указывалось выше, а также за счет роста расходов в системе обязательного медицинского страхования", — уточняет аналитик.

Роман МАРКЕЛОВ

