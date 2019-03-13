13.03.2019 10:20 561

Значительный спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) в конце февраля 2019 года мог быть дополнительно обеспечен покупками со стороны инвесторов из Венесуэлы, сказали РБК на условиях анонимности три банковских аналитика, отслеживающих сделки с госдолгом.

Нерезидентами, которые приобрели крупный объем российского госдолга, несмотря на новую угрозу ввода американских санкций, могли быть инвесторы из Венесуэлы, которые таким образом формируют инвестиционные портфели для сохранения своих сбережений и лояльны к российскому рынку, сказал РБК один из экспертов, пожелавший сохранить анонимность.

Интерес к российским облигациям в первую очередь был у инвесторов из Венесуэлы, так как в феврале стала очевидна дестабилизация экономической и политической ситуации в их стране, отмечает второй источник. Эту версию подтвердил третий аналитик в банковской сфере.

Венесуэльский след в росте спроса на ОФЗ не исключает и еще один эксперт — старший аналитик по развивающимся рынкам Manulife Asset Management Ричард Сигал (компания управляет активами на $364 млрд). Он сказал РБК, что венесуэльские покупки действительно были возможны, в том числе на деньги от недавних продаж золота режимом Николаса Мадуро.

В феврале оппозиционные венесуэльские депутаты рассказали, что правительство Мадуро в 2018 году продало в Турцию и ОАЭ 73 т золота. В конце февраля агентство Reuters сообщило еще про 8 т золота, извлеченного из сейфов венесуэльского Центробанка для продажи за рубеж. Ранее Bloomberg сообщил, что часть золота на $1,2 млрд, которое Венесуэла хранила в Банке Англии, было арестовано.

Иностранные инвесторы в конце февраля всего за один день приобрели ОФЗ на 28,5 млрд руб. — рекордный показатель за полтора года, сообщил ЦБ 12 марта в обзоре по ликвидности банковского сектора. В январе доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла впервые с апреля прошлого года — с 24,4 до 25%, а в феврале доля иностранцев еще подросла — до 25,5%. С начала года нерезиденты увеличили вложения в российские госбумаги более чем на 100 млрд руб. (на 55 млрд руб. в январе и на 46 млрд руб. в феврале).

Рост иностранного спроса на ОФЗ логичен, поскольку до этого доля нерезидентов опустилась до минимума, а доходности были высоки (около 8,5%) и рубль стабилизировался, говорит Ричард Сигал. «Хотя на данный момент это спекулятивно, вполне возможно, что официальные покупки Венесуэлой внесли свой вклад в увеличение доли нерезидентов в ОФЗ. Такие инвестиции были бы недосягаемы для будущих санкций США [против венесуэльского правительства], да и ставки по российским госбумагам довольно высоки (например, китайские госбумаги дают доходность только 3,5–3,75%)», — отмечает Сигал.

Россия сама является крупным кредитором Венесуэлы. «Венесуэла испытывает дефицит финансовых ресурсов, поэтому ее возможности по дополнительной покупке ОФЗ выглядят ограниченными», — добавляет аналитик.

Однако руководитель отдела исследований Macro-Advisory Том Эдшед сомневается, что Венесуэла могла обеспечить масштабную скупку российских госбумаг в феврале. «Я бы считал, что обычные иностранные покупатели возвращались на рынок ОФЗ, привлекаемые доходностью и общей атмосферой риска. Если бы я был Мадуро, я бы вложил деньги в казначейские облигации США через счет в Женеве», — сказал РБК Эдшед.

В ЦБ и Минфине не ответили на вопрос РБК о том, инвесторы из каких стран приобрели российский госдолг на аукционах Минфина, в том числе рекордном, в феврале 2019 года.

Иван ТКАЧЕВ, Евгения ЧЕРНЫШОВА