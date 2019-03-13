13.03.2019 10:30 674

Как стало известно "Ъ", из исправительной колонии в Рязанской области досрочно освободился Сергей Магин — лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм. По иронии судьбы теневой банкир, известный как Сережа Два Процента, отбывал наказание в учреждении, соседствующим с ИК, где сейчас находится также осужденный за создание ОПС бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который и руководил поимкой Сергея Магина и его подельников. Разжалованный генерал-лейтенант Сугробов может просить об УДО лишь через четыре года. Сережа Два Процента покинул свою колонию, официально заплатив за это 200 тыс. руб.

По данным Рязанского райсуда Рязанской области, заявление с просьбой о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания» адвокаты осужденного Сергея Магина подали еще в ноябре прошлого года. В суде также отметили, что, как следует из документов, осужденный Магин в это время находился в ИК-6 УФСИН по Рязанской области, расположенной в поселке Стенькино. Сережа Два Процента был туда этапирован в январе прошлого года.

Как рассказывал "Ъ" , ранее он был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Мосгорсуд фактически подтвердил приговор, но само следствие и процессы затянулись более чем на четыре года, которые обвиняемый провел под стражей. В связи с изменениями в законодательстве, по которым день пребывания в СИЗО засчитывается как 1,5 дня отсидки, в ИК-6 ему оставалось провести всего два года. При этом он почти сразу имел право подавать на УДО, так как был приговорен к общему режиму лишения свободы, а это предусматривает подачу прошения после отбытия более половины срока. Надо отметить, что решение суда во многом зависит от позиции администрации учреждения: она дает заключенному характеристику, в которой отмечает его поведение, встал ли он на «путь исправления» и т. д. По некоторым данным, Сергею Магину пришлось подавать на УДО с задержкой, так как сначала сотрудники ФСИН имели к нему некоторые претензии. При этом один из его ближайших подручных Вадим Рыбальченко, отбывавший аналогичный срок в Смоленской области, вышел на свободу, как сообщал "Ъ" , еще осенью прошлого года.

Как пояснили в Рязанском райсуде, представители осужденного Магина просили даже не об УДО, а о замене неотбытого срока штрафом. Судья Сергей Барановский тщательно изучил все предоставленные материалы, из которых следовало — после прибытия в колонию и прохождения необходимого карантина Сережа Два Процента был трудоустроен. Надо отметить, что ИК-6 была создана на базе завода «Сельмаш» еще в 1962 году и имеет довольно мощную производственную базу. Там имеется профучилище с учебно-производственным участком, готовящее специалистов по 11 направлениям, дерево- и металлообрабатывающие производства, швейные и канатно-веревочные цеха. Впрочем, теневому банкиру, как следует из документов суда, доверили самую простую работу — «сборщика бумажных изделий» учебно-производственного участка. Там он отработал несколько месяцев, после чего уже привлекался администрацией для труда без оплаты. Администрация колонии дала в целом положительные характеристики на осужденного — Сережа Два Процента был вежлив с сотрудниками, имел два поощрения и ни одного взыскания на момент подачи ходатайства, участвовал в общественной деятельности, посещал мероприятия «социально-правовой направленности» и культурно-массовые и спортивные мероприятия. Кроме того, было особо отмечено, что осужденный мультимиллионер поддерживает связи с семьей, а некое ООО «Лакри» предоставило гарантийное письмо, в котором обещало трудоустроить Сергея Магина после освобождения. В результате суд решил, что не отбытые им восемь месяцев и 18 дней можно заменить штрафом в 200 тыс. руб. Решение прокуратурой обжаловано не было и вступило в силу 26 февраля. Однако что стало с Сергеем Магиным после выхода на свободу, пока неизвестно. Часть его адвокатов пояснили "Ъ", что вышли из дела после участия в рассмотрения апелляционной жалобы, а другие — что просто не в курсе происшедшего и им «необходимо проконсультироваться с коллегами».

Напомним , что дело ОПС Сергея Магина стало одним из крупнейших в биографии бывшего начальника ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенанта Дениса Сугробова. После широкомасштабной операции по задержанию Сережи Два Процента и его подельников летом 2013 года было объявлено о ликвидации одной из крупнейших обнальных площадок, через которую были перекачаны сотни миллиардов рублей. Собственно, само прозвище господин Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он якобы с лихвой компенсировал огромными объемами наличности. Кстати, в суде сумма «обнала» сократилась до 120 млрд руб., однако это не помешало обвинению потребовать для Сергея Магина и его ближайшего подельника Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима. Для десятка их подручных сроки просили меньшие, так как часть из них давали признательные показания. Приговор удивил всех, так как оказался на редкость мягким — всех признали виновными, но сроки были минимальными даже для организаторов. Фактически лишь они двое и отправились в колонии, да и то ненадолго. Кстати, как Магин, требовавший полного оправдания, так и Генпрокуратура, хотевшая посадить его «по полной», пытались обжаловать решение, но обе стороны — безрезультатно.

Интересно, что менее чем через год после ареста Сережи Два Процента в СИЗО с частью своих подчиненных угодил и первым допрашивавший его генерал Сугробов. Позже, как сообщал "Ъ" , он был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет, но опять же строгого режима. «К сожалению, это реалии нашей жизни»,— заявил "Ъ" адвокат разжалованного генерала Эдуард Исецкий, узнав об освобождении Сергея Магина. По его словам, у ОПС пойманного оперативниками ГУЭБиПК теневого банкира были все квалифицирующие признаки сообщества, в том числе и финансовая выгода. Между тем, как он напомнил, вся выгода ОПС полицейских, согласно версии следствия и суда, заключалась в получении наград и званий. «Борцов за идею наказывают по полной, а тех, кто шел за длинным рублем, выпускают на свободу с вряд ли чистой совестью»,— заявил адвокат. Он также отметил, что в отличие от фигурантов дела Магина все подчиненные Дениса Сугробова, осужденные за участие в ОПС, находятся в местах не столь отдаленных, а самому экс-генералу можно претендовать на УДО не ранее мая 2023 года.

Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.

Сергей СЕРГЕЕВ