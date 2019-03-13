13.03.2019 10:40 607

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о праве получать алименты по нетрудоспособности в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Принятый закон сохраняет возраст, при достижении которого граждане получают право на алименты по нетрудоспособности. «Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста», — отметили в Госдуме.

Как пояснял председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, право на получение алиментов есть, в частности, у нетрудоспособных нуждающихся родителей, супругов, совершеннолетних братьев и сестер, дедушек и бабушек.

В октябре Госдума приняла закон, сохраняющий льготы по имущественным налогам в границах старого пенсионного возраста. Согласно документу, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, освобождаются от уплаты налога на свой дом, квартиру и садовый участок, несмотря на повышение пенсионного возраста.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Согласно ему, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.